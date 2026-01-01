Hostinger Agents

Wählen Sie eine Aufgabe. Agenten erledigen sie.

Spezialisierte KI-Experten für SEO, Marketing, Inhalte, Vertrieb, Kundenkommunikation und Geschäftsplanung.
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Was Hostinger Agenten tun können

Unternehmen und Strategie

Prüfen Sie Ihre Idee, arbeiten Sie Ihr Angebot aus und erstellen Sie einen klaren Plan.

Unternehmen und Strategie

Markenidentität

Generieren Sie Logos und Bilder, die Ihrem Unternehmen einen einheitlichen und professionellen Auftritt verleihen.

Markenidentität

Marketing und SEO

Finden Sie relevante Keywords, überprüfen Sie Ihre Seiten und ermitteln Sie Möglichkeiten zur Verbesserung Ihres Rankings.

Marketing und SEO

Aufgabenplanung

Lassen Sie sich bei wiederkehrenden Aufgaben, Entscheidungen und nächsten Schritten von KI unterstützen.

Aufgabenplanung

Generische KI vs. Hostinger Agents

Generische KI wartet auf Anweisungen. Hostinger Agents begleiten Sie bei jedem Schritt.

Ein generischer Chatbot

  • Wartet auf die perfekte Eingabeaufforderung.
  • Sie müssen wissen, was Sie fragen sollen.
  • Gibt generische Antworten.
  • Endloses Hin und Her.

Hostinger Agents

  • Verfügt von Anfang an über sofort einsetzbare Fähigkeiten.
  • Leitet Sie mit den richtigen Fragen an.
  • Funktioniert mit Ihrem Hostinger-Konto.
  • Liefert komplette Ergebnisse.

Die Eingabeaufforderung überspringen. Mit einer Aufgabe starten.

Wählen Sie, was Sie erledigen möchten, nutzen Sie eine sofort anwendbare Fähigkeit, und erhalten Sie ein praktisches Ergebnis, das Sie nutzen können.
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Erhalten Sie ein sofort einsatzbereites Ergebnis
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Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Holen Sie sich einen Experten

Unternehmensberater

Ich prüfe Ihre Ideen, zeige Wachstumschancen auf und helfe Ihnen, den nächsten Schritt herauszufinden.
Ich verfasse Website-Texte, Blogbeiträge und Produktbeschreibungen, die Ihre Zielgruppe ansprechen.
Ich finde die Keywords, nach denen sie suchen, identifiziere, was Ihrer Website fehlt, und zeige, in welchen Bereichen Wettbewerber Ihnen voraus sind.
Ich begleite Ihre Veröffentlichung, plane Inhalte für einen Monat und zeige, in welche Kanäle Sie Ihre Zeit investieren sollten.
Ich entwerfe grundlegende rechtliche Dokumente, erkläre Verträge vor Ihrer Unterzeichnung und helfe Ihnen, kostspielige Fehler zu vermeiden.
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Anwendungsfälle

Was möchten Sie erledigen lassen?

Wählen Sie eine zu erledigende Aufgabe, folgen Sie einer einsatzbereiten Fähigkeit, und erhalten Sie ein praktisches, gebrauchsfertiges Ergebnis.

Social-Media-Beiträge planen

Social-Media-Beiträge planen

Planen und veröffentlichen Sie Beiträge automatisch.
Marketinginhalte erstellen

Marketinginhalte erstellen

Generieren Sie Anzeigen und Marketing-Texte von Ihrer Website.
SEO-Blogbeiträge schreiben

SEO-Blogbeiträge schreiben

Generieren Sie Blogbeiträge mit integrierter Keyword-Recherche.
Website-Texte generieren

Website-Texte generieren

Erstellen Sie Texte für Ihre Seiten – in Minuten.
Leads finden und Kontakt aufnehmen

Leads finden und Kontakt aufnehmen

Entdecken Sie potenzielle Kunden und nehmen Sie automatisch Kontakt auf.
Professionelle E-Mails schreiben

Professionelle E-Mails schreiben

Beschreiben Sie die Situation und erhalten Sie einen ausgefeilten E-Mail-Entwurf.
Eine Datenschutzrichtlinie verfassen

Eine Datenschutzrichtlinie verfassen

Erstellen Sie eine klare, auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Datenschutzrichtlinie.
Überprüfen Sie Ihre Preise

Überprüfen Sie Ihre Preise

Erhalten Sie Feedback zu Preisen, Kosten, Margen und Ihrem Preismodell.
Unterstützt Sie bei alltäglichen Geschäftsaufgaben.
über 150
Fähigkeiten
Ihre bereits verwendeten Tools verbinden.
1.000
Apps
Weltweites Vertrauen von Unternehmen.
über 50
betreute Länder

Wie möchten Sie mit KI-Agenten starten?

Jeden Monat 1.000 Credits
Erneuern sich automatisch, Sie müssen nichts weiter tun.
Über 150 sofort einsatzbereite Fähigkeiten
Nach Aufgaben gegliedert – darunter Blogbeiträge, SEO-Audits und Anzeigetexte.
Verbinden Sie Ihre Lieblings-Apps
Nutzen Sie Gmail, Notion, Slack, WhatsApp und über 1.000 Tools in Ihrem Workflow.
Erstellen Sie Bilder, Logos und Markengrafiken
Erstellen Sie visuelle Inhalte schneller mit KI-Unterstützung.
Validieren Sie Geschäftsideen und Preise
Holen Sie Feedback ein, bevor Sie Zeit und Geld investieren.
Dateien hochladen und Versionen verfolgen
Prüfen Sie Ihre Arbeit in der Vorschau und behalten Sie jede Version.
Automatisieren Sie Ihre To-Do-Liste
Planen Sie wiederkehrende Aufgaben und lassen Sie Ihren Agenten sie erledigen.
Am beliebtesten

12 Monate

30 % Rabatt
9,99
6,99/Mon.

3 Monate

7,99/Mon.

1 Monat

9,99/Mon.

Verlängerung für 8,99 €/Monat. Preise verstehen sich zzgl. anfallender Steuern.

Verlängerung für 8,99 €/Monat. Preise verstehen sich zzgl. anfallender Steuern.

Überzeugen Sie sich selbst

Sehen Sie, was Kunden auf der ganzen Welt über ihre Erfahrungen mit Hostinger berichten.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Mitbegründer von Nohma

„In Sachen Support verweisen wir unsere Techniker ganz klar an Hostinger als Maßstab.“

Owen Phillips
Owen Phillips
Schmied

„Ich konnte Hosting, Domainnamen und SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was es wirklich leichter gemacht hat.“

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketing-Experte

„Hostinger ist der beste Hosting-Anbieter, den ich je genutzt habe. Der Support ist hervorragend und die Preise sind unschlagbar.“

Anna Franques
Anna Franques
Mediengestalterin und Entwicklerin

„Ich empfehle meinen Kunden schon seit Längerem, zu Hostinger zu wechseln. Alles ist ganz einfach, und es kommen ständig neue Funktionen hinzu.“

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Geschäftsinhaber

„Dank Hostingers einfachem Dashboard können wir unsere WordPress-Website selbst verwalten.“

Bringen Sie Ihre Tools mit
Verbindungen

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Verbinden Sie Dienste von Drittanbietern, damit Ihre Agenten sie während des Chats nutzen können.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Perplexity AI

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Jira

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Discord

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GitHub

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X (Twitter)

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Firecrawl

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Figma

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Google Kalender

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Google Drive

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YouTube

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Reddit

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Häufig gestellte Fragen

Hostinger Agenten ist eine KI-gestützte App, die Ihnen ein Team aus spezialisierten Agenten zur Verfügung stellt – jeweils für einen bestimmten Geschäftsbereich wie Strategie, Texterstellung, SEO, Marketing, Recht, Kundenkommunikation und Vertrieb. Statt eines generischen Chatbots erhalten Sie fokussierte Experten, mit denen Sie sich jederzeit in natürlicher Sprache unterhalten können. Es sind keine technischen Kenntnisse erforderlich.
Es wurde entwickelt für Einzelunternehmer, Nebenerwerbstätige und Kleinunternehmer, die alles selbst erledigen. Wenn Sie sich jemals gewünscht haben, Sie hätten einen Strategen, Texter, Marketingexperten oder Rechtsberater auf Abruf – genau das bietet Ihnen Hostinger Agenten.
Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Chatbots ist jeder Hostinger Agent mit tiefgreifendem Fachwissen in einem spezifischen Geschäftsbereich vortrainiert. Sie müssen keine perfekte Eingabeaufforderung formulieren — wählen Sie einfach einen Agenten und eine Fähigkeit aus, und er führt Sie von dort aus zu einem nützlichen Ergebnis.
Skills sind vorgefertigte Aufgaben-Vorlagen in jedem Agenten. Anstatt herauszufinden, was Sie fragen sollen, wählen Sie eine Fähigkeit aus und der Agent führt Sie durch ein spezifisches Ergebnis – wie das Schreiben eines Blogbeitrags, die Durchführung einer Keyword-Recherche oder die Erstellung einer Datenschutzrichtlinie. Skills sind schneller, strukturierter und liefern bessere Ergebnisse, als wenn Sie eine leere Unterhaltung beginnen.
Nein. Sie können eine bestehende Unterhaltung fortsetzen oder eine neue beginnen – ganz wie Sie möchten. In beiden Fällen merkt sich Ihr Agent den Kontext Ihres Unternehmens, Ihre Präferenzen und frühere Entscheidungen über alle Unterhaltungen hinweg. Ein neuer Chat beginnt niemals bei null.

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