Mobilizon ist eine freie, föderierte Plattform zur Event-Organisation, die von Framasoft entwickelt wurde und nun von der gemeinnützigen Organisation Kaihuri betreut wird. Sie ersetzt Facebook Events und Meetup durch ein Netzwerk unabhängiger Instanzen, die über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden sind. Dies bietet Organisatoren, Aktivisten und Gemeinschaften einen Ort, um Veranstaltungen und Gruppen zu veröffentlichen, ohne die Teilnehmer Werbe-Tracking, Datenerfassung oder algorithmischen Feeds auszusetzen.

Das Selbst-Hosting von Mobilizon auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie kontrollieren, wer Ihrer Instanz beitritt, welche Moderationsregeln gelten und wie lange Eventdaten aufbewahrt werden. Ihre Community behält ihren Kalender und ihre Mitgliederliste, selbst wenn eine einzelne Instanz – oder eine ganze kommerzielle Plattform – verschwindet, da die Föderation das Netzwerk von Natur aus widerstandsfähig macht.