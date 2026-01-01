Apache Answer ist eine Open-Source-Frage-Antwort-Plattform, die mit Go und React entwickelt wurde und Teams und Communities dabei helfen soll, Wissen über eine durchsuchbare, organisierte Frage-Antwort-Oberfläche auszutauschen. Im Gegensatz zu generischen Foren ist jedes Element – Tagging, Reputation, Moderationstools und das Plugin-System – speziell für die strukturierte Wissenserfassung und -abfrage konzipiert.

Das Selbst-Hosten von Apache Answer hält das interne Wissen Ihrer Organisation auf Ihrer eigenen Infrastruktur, frei von Pro-Benutzer-Lizenzkosten und Datenzugriff durch Dritte. Wenn Ihre Community wächst, kontrollieren Sie die Konfiguration, Integrationen und Skalierung, ohne durch die Feature-Roadmap oder Preisstufen eines SaaS-Anbieters eingeschränkt zu sein.