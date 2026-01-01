Apache Answer in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Frage-Antwort-Plattform für den Aufbau von Team-Wissensdatenbanken, Hilfezentren und Community-Foren.
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Was Sie mit Apache Answer erstellen können
Apache Answer ist eine Open-Source-Frage-Antwort-Plattform, die mit Go und React entwickelt wurde und Teams und Communities dabei helfen soll, Wissen über eine durchsuchbare, organisierte Frage-Antwort-Oberfläche auszutauschen. Im Gegensatz zu generischen Foren ist jedes Element – Tagging, Reputation, Moderationstools und das Plugin-System – speziell für die strukturierte Wissenserfassung und -abfrage konzipiert.
Das Selbst-Hosten von Apache Answer hält das interne Wissen Ihrer Organisation auf Ihrer eigenen Infrastruktur, frei von Pro-Benutzer-Lizenzkosten und Datenzugriff durch Dritte. Wenn Ihre Community wächst, kontrollieren Sie die Konfiguration, Integrationen und Skalierung, ohne durch die Feature-Roadmap oder Preisstufen eines SaaS-Anbieters eingeschränkt zu sein.
Wichtige Funktionen von Apache Answer
Strukturierte Q&A-Schnittstelle
Ein speziell entwickeltes Frage-Antwort-Layout mit Rich-Text-Bearbeitung und Markdown-Unterstützung erleichtert das Schreiben klarer Fragen und detaillierter Antworten als allgemeine Forensoftware.
Tagging und Suche
Organisieren Sie Inhalte mit einem umfassenden Tagging-System und erweiterten Suchfiltern, damit Teammitglieder relevante Antworten finden können, ohne durch irrelevante Diskussionen scrollen zu müssen.
Reputation und Gamifizierung
Reputationspunkte, Abzeichen und Benutzerrankings fördern die aktive Teilnahme und heben die zuverlässigsten Mitwirkenden hervor, wodurch die allgemeine Wissensqualität im Laufe der Zeit verbessert wird.
Plugin-System
Erweitern Sie die Funktionalität und integrieren Sie sich mit externen Tools durch eine integrierte Plugin-Architektur, die die Plattform an die bestehenden Workflows Ihres Teams anpasst, ohne dass eine kundenspezifische Entwicklung erforderlich ist.
Mehrsprachige Unterstützung
Unterstützen Sie internationale Teams und Gemeinschaften mit integrierten mehrsprachigen Funktionen und beseitigen Sie Sprachbarrieren bei der kollaborativen Wissensweitergabe.
Warum Sie Apache Answer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.