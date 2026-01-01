Artalk mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtiges, selbst gehostetes Kommentarsystem mit einem Go-Backend und einem 40 KB JavaScript-Widget, das sich auf jeder Website einbetten lässt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Artalk erstellen können
Artalk ist ein selbst gehostetes Kommentarsystem, bestehend aus einem performanten Go-Server und einem minimalistischen Vanilla-JavaScript-Widget, das sich mit einem einzigen Skript-Tag in jede Website oder jeden Blog einbetten lässt. Im Gegensatz zu Cloud-basierten Kommentarplattformen speichert Artalk alle Kommentare, Benutzerdaten und den Moderationsverlauf auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur — kein Zugriff Dritter, keine Datenerfassung und keine Abonnementgebühren.
Das Backend unterstützt SQLite standardmäßig mit optionaler Migration zu MySQL oder PostgreSQL bei steigendem Traffic. Moderationstools, E-Mail-Benachrichtigungen, Social Login, Spam-Filterung, CAPTCHA und eine vollständige Admin-Seitenleiste sind alle enthalten. Das Selbst-Hosting auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Kommentardaten Ihren Aufbewahrungs- und Datenschutzrichtlinien folgen, nicht den Nutzungsbedingungen einer Plattform.
Wichtige Funktionen von Artalk
Auf jeder Website einbetten
Ein einzelner 40 KB JavaScript-Snippet verbindet jede Website oder jeden statischen Blog mit Ihrer Artalk-Instanz – keine Framework-Abhängigkeit oder Build-Schritt erforderlich.
Multi-Site-Verwaltung
Eine Artalk-Instanz verwaltet Kommentare über mehrere Websites hinweg mit separaten Administratorkonten, Moderationswarteschlangen und Benachrichtigungseinstellungen pro Website.
Spam und CAPTCHA
Integrierte Akismet-, Tencent- und Aliyun-Spamfilter-Integrationen sowie Bild-, Schiebe-, reCAPTCHA-, hCaptcha- und Turnstile-CAPTCHA-Optionen schützen Kommentarbereiche vor Bots.
Soziales Login
Kommentatoren authentifizieren sich über GitHub, Google, Discord und 20 weitere OAuth-Anbieter, was die Reibung reduziert und Kommentare an echte Identitäten bindet.
Admin-Seitenleiste
Eine integrierte Seitenleiste ermöglicht es Website-Administratoren, Kommentare zu überprüfen, zu genehmigen, anzuheften und zu löschen, Benutzer zu verwalten und Seitenstatistiken anzuzeigen, ohne die Kommentaroberfläche zu verlassen.
Warum Sie Artalk auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.