Baikal mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbstgehosteter CalDAV- und CardDAV-Server zur Synchronisierung von Kalendern, Aufgaben und Kontakten auf allen Geräten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Baikal erstellen können
Baikal ist ein schlanker, selbst gehosteter CalDAV- und CardDAV-Server, der auf der bekannten sabre/dav PHP-Bibliothek aufbaut. Er bietet eine private Heimat für Kalender, Ereignisse, Aufgaben und Kontakte, die mit iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook und jedem anderen Client synchronisiert werden können, der die Standard-CalDAV- und CardDAV-Protokolle unterstützt.
Das Selbst-Hosting von Baikal auf Ihrem eigenen VPS hält persönliche und Team-Planungsdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sie bei einem Kalenderdienst eines Drittanbieters zu speichern. Der Ressourcenbedarf ist bewusst gering gehalten – ein einzelner PHP-Container, der von SQLite oder MySQL unterstützt wird – sodass er bequem auf einem kleinen VPS Platz findet, während er gleichzeitig mehrere Benutzer, gemeinsame Adressbücher und eine granulare Zugriffskontrolle über die integrierte Admin-Benutzeroberfläche unterstützt.
Wichtige Funktionen von Baikal
CalDAV und CardDAV
Standardkonforme Kalender- und Kontaktsynchronisierung mit iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 und jedem anderen CalDAV-/CardDAV-Client.
Mehrbenutzerkonten
Erstellen Sie separate Benutzerkonten mit eigenen Kalendern, Aufgaben und Adressbüchern, die alle über eine einzige Admin-Web-Benutzeroberfläche verwaltet werden.
Geteilte Sammlungen
Teilen Sie bestimmte Kalender oder Adressbücher mit anderen Benutzern auf derselben Instanz für die Teamplanung und Kontaktsynchronisierung.
Geringer Platzbedarf
Ein einzelner PHP-Container, der sabre/dav auf SQLite oder MySQL ausführt – klein genug, um neben anderen selbst gehosteten Diensten auf einem bescheidenen VPS zu laufen.
Admin-Web-Benutzeroberfläche
Verwalten Sie Benutzer, Kalender, Adressbücher und zentrale Servereinstellungen über ein integriertes browserbasiertes Dashboard, anstatt Konfigurationsdateien zu bearbeiten.
Warum Sie Baikal auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.