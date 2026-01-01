OpenSpeedTest mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter HTML5-Netzwerk-Geschwindigkeitstest, der Download, Upload, Ping und Jitter ohne Plugins oder Dienste von Drittanbietern misst.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenSpeedTest erstellen können
OpenSpeedTest ist eine kostenlose Open-Source-HTML5-Geschwindigkeitstest-Anwendung, die vollständig im Browser läuft, ohne Flash, Java oder clientseitige Software zu benötigen. Sie misst präzise Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit, Ping und Jitter von jedem modernen Webbrowser auf Telefonen, Tablets, Smart-TVs und Desktop-Computern.
Das Selbst-Hosting von OpenSpeedTest auf Ihrem VPS bietet Ihnen einen privaten, unvoreingenommenen Messpunkt in der Nähe Ihrer gehosteten Anwendungen. Im Gegensatz zu öffentlichen Geschwindigkeitstest-Diensten, die von ISP-Beziehungen beeinflusst werden, misst Ihre Instanz die tatsächliche Leistung zu Ihrem eigenen Server – ideal zur Diagnose von Netzwerkproblemen, zur Überprüfung von ISP-Geschwindigkeiten und zum Benchmarking von VPN-Verbindungen, ohne Daten mit Dritten zu teilen.
Wichtige Funktionen von OpenSpeedTest
Reine HTML5-Implementierung
Keine Plugins, Flash oder Java erforderlich – läuft in jedem modernen Browser auf jedem Gerät, einschließlich IE10 und neuer.
Umfassende Netzwerkmetriken
Misst Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit, Ping-Latenz und Jitter in einem einzigen Testlauf.
Leichtgewichts-NGINX-Server
Ein minimaler Ressourcenverbrauch bedeutet, dass OpenSpeedTest effizient neben anderen Anwendungen auf demselben VPS läuft.
Keine Weitergabe von Daten an Dritte
Alle Testdaten bleiben auf Ihrem Server – keine Geschwindigkeitsergebnisse, IP-Adressen oder Nutzungsstatistiken werden an externe Dienste gesendet.
Responsives Design
Funktioniert auf Desktop, Tablet und Mobilgeräten mit einer sauberen Benutzeroberfläche, frei von Werbung und Aufforderungen zu Premium-Upgrades.
Warum Sie OpenSpeedTest auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.