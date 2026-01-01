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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Cassandra Reaper erstellen können

Cassandra Reaper ist das De-facto-Open-Source-Tool zur Orchestrierung von Apache Cassandra-Reparaturen über Einzel-Rechenzentrums- und Multi-Site-Cluster hinweg. Ursprünglich bei Spotify entwickelt und von The Last Pickle gepflegt, segmentiert Reaper große Reparaturen in überschaubare Einheiten, führt sie opportunistisch über Knoten hinweg aus und setzt sie nach Fehlern sicher fort – wodurch fragile Cron-gesteuerte Nodetool-Skripte durch einen zustandsbehafteten, beobachtbaren Workflow ersetzt werden.

Das Selbst-Hosting von Reaper auf Ihrem VPS bietet Operatoren eine dedizierte Steuerungsebene mit einer Web-Benutzeroberfläche, einer REST-API und einem Metrik-Endpunkt. Diese Bereitstellung bündelt einen Apache Cassandra-Knoten, sodass Sie Reparaturen sofort verbinden, planen und ausführen können, und dann bei Bedarf zusätzliche Produktionscluster über JMX registrieren können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Cassandra Reaper

Segmentierte Reparaturen

Reparaturen in kleine Bereiche aufteilen und diese opportunistisch über Knoten hinweg ausführen, um eine Überlastung des Clusters zu vermeiden.

Reparaturplanung

Planen Sie wiederkehrende Reparaturen pro Keyspace mit konfigurierbarer Intensität, Parallelität und Segmentanzahlen.

Multi-Cluster-Steuerung

Reparaturen für mehrere Cassandra-Cluster über eine einzige Web-Benutzeroberfläche und REST-API registrieren und verwalten.

Pausieren und fortsetzen

Zustandsbehaftete Reparaturläufe können angehalten, fortgesetzt und nach Neustarts wiederhergestellt werden, ohne Fortschritt zu verlieren.

Metriken und Beobachtbarkeit

Integrierte Dropwizard-Metriken zeigen den Reparaturfortschritt, den Segmentstatus und die JMX-Cluster-Integrität zur Überwachung an.

Warum Sie Cassandra Reaper auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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