Cassandra Reaper ist das De-facto-Open-Source-Tool zur Orchestrierung von Apache Cassandra-Reparaturen über Einzel-Rechenzentrums- und Multi-Site-Cluster hinweg. Ursprünglich bei Spotify entwickelt und von The Last Pickle gepflegt, segmentiert Reaper große Reparaturen in überschaubare Einheiten, führt sie opportunistisch über Knoten hinweg aus und setzt sie nach Fehlern sicher fort – wodurch fragile Cron-gesteuerte Nodetool-Skripte durch einen zustandsbehafteten, beobachtbaren Workflow ersetzt werden.

Das Selbst-Hosting von Reaper auf Ihrem VPS bietet Operatoren eine dedizierte Steuerungsebene mit einer Web-Benutzeroberfläche, einer REST-API und einem Metrik-Endpunkt. Diese Bereitstellung bündelt einen Apache Cassandra-Knoten, sodass Sie Reparaturen sofort verbinden, planen und ausführen können, und dann bei Bedarf zusätzliche Produktionscluster über JMX registrieren können.