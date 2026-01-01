Cassandra Reaper in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Zentralisierter Reparatur-Scheduler und Web-UI, um Apache Cassandra-Cluster gesund und konsistent zu halten.
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Was Sie mit Cassandra Reaper erstellen können
Cassandra Reaper ist das De-facto-Open-Source-Tool zur Orchestrierung von Apache Cassandra-Reparaturen über Einzel-Rechenzentrums- und Multi-Site-Cluster hinweg. Ursprünglich bei Spotify entwickelt und von The Last Pickle gepflegt, segmentiert Reaper große Reparaturen in überschaubare Einheiten, führt sie opportunistisch über Knoten hinweg aus und setzt sie nach Fehlern sicher fort – wodurch fragile Cron-gesteuerte Nodetool-Skripte durch einen zustandsbehafteten, beobachtbaren Workflow ersetzt werden.
Das Selbst-Hosting von Reaper auf Ihrem VPS bietet Operatoren eine dedizierte Steuerungsebene mit einer Web-Benutzeroberfläche, einer REST-API und einem Metrik-Endpunkt. Diese Bereitstellung bündelt einen Apache Cassandra-Knoten, sodass Sie Reparaturen sofort verbinden, planen und ausführen können, und dann bei Bedarf zusätzliche Produktionscluster über JMX registrieren können.
Wichtige Funktionen von Cassandra Reaper
Segmentierte Reparaturen
Reparaturen in kleine Bereiche aufteilen und diese opportunistisch über Knoten hinweg ausführen, um eine Überlastung des Clusters zu vermeiden.
Reparaturplanung
Planen Sie wiederkehrende Reparaturen pro Keyspace mit konfigurierbarer Intensität, Parallelität und Segmentanzahlen.
Multi-Cluster-Steuerung
Reparaturen für mehrere Cassandra-Cluster über eine einzige Web-Benutzeroberfläche und REST-API registrieren und verwalten.
Pausieren und fortsetzen
Zustandsbehaftete Reparaturläufe können angehalten, fortgesetzt und nach Neustarts wiederhergestellt werden, ohne Fortschritt zu verlieren.
Metriken und Beobachtbarkeit
Integrierte Dropwizard-Metriken zeigen den Reparaturfortschritt, den Segmentstatus und die JMX-Cluster-Integrität zur Überwachung an.
Warum Sie Cassandra Reaper auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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