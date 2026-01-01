Apache CouchDB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Multi-primäre Dokumentendatenbank mit einer intuitiven HTTP/JSON-API, entwickelt für Zuverlässigkeit und Offline-First-Replikation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache CouchDB erstellen können
Apache CouchDB ist eine Open-Source NoSQL-Dokumentendatenbank, die Daten als JSON-Dokumente speichert und jede Operation über eine saubere HTTP/REST-API zugänglich macht. Im Gegensatz zu den meisten Datenbanken ist CouchDB von Grund auf multi-primär konzipiert – jeder Knoten akzeptiert Lese- und Schreibvorgänge, und Änderungen fließen zwischen den Knoten (und sogar Browser-Clients) durch inkrementelle Replikation, die Netzwerkpartitionen und intermittierende Konnektivität übersteht.
Das Selbst-Hosting von CouchDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine produktionsreife Datenbank für Offline-First-Mobilanwendungen, Edge-Deployments und robuste Webdienste ohne Preisgestaltung pro Dokument oder vom Anbieter verwaltete Limits. Die gebündelte Fauxton-Webkonsole bietet vollen administrativen Zugriff für Abfragen, Replikations-Setup, Benutzerverwaltung und die Bearbeitung von Design-Dokumenten.
Wichtige Funktionen von Apache CouchDB
Multi-Primär-Replikation
Jeder Knoten akzeptiert Schreibvorgänge und synchronisiert Änderungen inkrementell – perfekt für aktiv-aktive Cluster, Edge-Knoten und mobile Synchronisierung mit PouchDB oder Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Jede Operation ist eine standardmäßige HTTP-Anfrage, die JSON zurückgibt, wodurch CouchDB von jeder Sprache oder Laufzeitumgebung ohne einen nativen Treiber nutzbar ist.
Fauxton Verwaltungs-UI
Browserbasiertes Dashboard zum Durchsuchen von Datenbanken, Ausführen von Mango-Abfragen, Bearbeiten von Design-Dokumenten und Konfigurieren der Replikation.
Mango Abfragesprache
MongoDB-ähnliche JSON-Abfragesyntax mit deklarativen Selektoren und Indizes — kein Bedarf, JavaScript-Ansichten für gängige Suchvorgänge zu schreiben.
Crash-Only-Design
Append-only B-Baum-Speicher bedeutet, dass CouchDB plötzliche Stromausfälle ohne Datenkorruption übersteht und sich beim Neustart sofort wiederherstellt.
Warum Sie Apache CouchDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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