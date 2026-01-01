Apache CouchDB ist eine Open-Source NoSQL-Dokumentendatenbank, die Daten als JSON-Dokumente speichert und jede Operation über eine saubere HTTP/REST-API zugänglich macht. Im Gegensatz zu den meisten Datenbanken ist CouchDB von Grund auf multi-primär konzipiert – jeder Knoten akzeptiert Lese- und Schreibvorgänge, und Änderungen fließen zwischen den Knoten (und sogar Browser-Clients) durch inkrementelle Replikation, die Netzwerkpartitionen und intermittierende Konnektivität übersteht.

Das Selbst-Hosting von CouchDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine produktionsreife Datenbank für Offline-First-Mobilanwendungen, Edge-Deployments und robuste Webdienste ohne Preisgestaltung pro Dokument oder vom Anbieter verwaltete Limits. Die gebündelte Fauxton-Webkonsole bietet vollen administrativen Zugriff für Abfragen, Replikations-Setup, Benutzerverwaltung und die Bearbeitung von Design-Dokumenten.