Apache Doris ist eine moderne, echtzeitfähige MPP-Analyse-Datenbank, die von Tausenden von Organisationen, darunter JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan und ByteDance, genutzt wird, um Dashboards, Ad-hoc-Analysen und kundenorientierte Analysen auf Hunderten von Terabytes an Daten zu ermöglichen. Ihre vektorisierte Ausführungs-Engine, spaltenbasierte Speicherung und der kostenbasierte Optimierer liefern SQL-Abfragen in unter einer Sekunde über Milliarden von Zeilen hinweg, während sie drahtkompatibel mit dem MySQL-Protokoll bleibt, sodass bestehende BI-Tools und Treiber ohne Änderungen verbunden werden können.

Das Selbst-Hosting von Doris auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragelatenz, Aufbewahrungsrichtlinien und Ingestions-Pipelines unter direkter Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage oder Anbieterbindung. Das gebündelte Frontend bietet eine integrierte Webkonsole für Cluster-Status, Abfrage-Profiling und SQL-Exploration.