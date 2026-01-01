Apache Amoro mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Lakehouse-Verwaltungsdienst für Apache Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- und Paimon-Tabellen.
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Was Sie mit Apache Amoro erstellen können
Apache Amoro ist ein inkubierendes Apache-Projekt, das eine selbstverwaltende Schicht über offenen Lakehouse-Formaten hinzufügt und ein einheitliches Web-Dashboard für Kataloge, Tabellen und kontinuierliche Selbstoptimierung bietet. Es integriert sich mit Flink, Spark und Trino, sodass Plattformteams die Tabellenwartung, Dateikomprimierung, Snapshot-Ablauf und Datenaufbewahrungsrichtlinien über mehrere Tabellenformate hinweg von einem zentralen Ort aus verwalten können.
Das Selbst-Hosting von Amoro hält Katalogmetadaten, Tabellenstatistiken und Optimiereraktivitäten auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, frei von SaaS-Gebühren pro Tabelle. Die gebündelte Web-Benutzeroberfläche zeigt Tabellengrößen, Optimierungsfortschritt, Snapshot-Verlauf und SQL-Terminalzugriff an und bietet Datenplattformteams eine Betriebskonsole, die in reinen Iceberg- oder Paimon-Bereitstellungen nicht existiert.
Wichtige Funktionen von Apache Amoro
Vereinheitlichtes Lakehouse-Dashboard
Durchsuchen Sie Kataloge, Schemata, Tabellen, Snapshots und Partitionen über Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- und Paimon-Formate hinweg über eine einzige Weboberfläche, ohne SQL schreiben zu müssen.
Selbstoptimierender Motor
Komprimiert kontinuierlich kleine Dateien, führt Löschvorgänge zusammen und schreibt Manifeste im Hintergrund neu, damit Streaming- und CDC-Tabellen ohne manuelle Wartungsarbeiten schnell abfragbar bleiben.
Multiformat-Katalog
Registrieren Sie interne Amoro-Kataloge oder verbinden Sie sich mit bestehenden Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- und Hadoop-Katalogen und verwalten Sie jedes unterstützte Tabellenformat von einer einzigen Steuerungsebene aus.
Steckbare Optimierer-Container
Führen Sie Optimierungsaufgaben direkt auf einem lokalen Container aus oder skalieren Sie auf externe Flink-, Spark- oder Kubernetes-Optimierungscontainer, wenn die Datenmengen wachsen.
Integriertes SQL-Terminal
Fragen Sie Tabellen direkt vom Dashboard aus über das eingebettete lokale Spark-Terminal ab und inspizieren Sie diese, oder verbinden Sie Kyuubi für gemeinsamen SQL-Zugriff in Produktionsqualität.
Warum Sie Apache Amoro auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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