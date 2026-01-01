LMS mit einem Klick installieren.
Leichter selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit einer Subsonic-kompatiblen API für jeden Musik-Client.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LMS erstellen können
LMS (Lightweight Music Server) ist ein quelloffener, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server, der in C++ geschrieben ist und Ihre persönliche Musikbibliothek über eine schnelle Weboberfläche und eine Subsonic-kompatible API zugänglich macht. Er indiziert einen Ordner mit Audiodateien, extrahiert Metadaten und Cover-Art und ermöglicht Ihnen das Streamen von jedem Browser oder einer der Dutzenden von mobilen und Desktop-Apps, die bereits das Subsonic-Protokoll unterstützen.
Das Selbst-Hosting von LMS auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Musiksammlung und Ihren Hörverlauf in Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt bei einem Streaming-SaaS, das Hördaten sammelt. Die C++-Laufzeitumgebung ist klein genug, um auf bescheidenen VPS-Plänen Platz zu finden, und die Subsonic-API bedeutet, dass bestehende Lieblings-Clients wie substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music und play:Sub sofort funktionieren, ohne dass benutzerdefinierte Integrationen geschrieben werden müssen.
Wichtige Funktionen von LMS
Subsonic-kompatible API
Funktioniert mit dem breiten Ökosystem von Subsonic-Clients auf iOS, Android, macOS, Windows und Linux ohne benutzerdefinierten Adapter.
Intelligente Empfehlungen
Erstellt Cluster ähnlicher Künstler und Titel aus Tags und Hörverlauf, um Autoplay, den Radiomodus und die Entdeckung zu unterstützen.
Last.fm Scrobbling
Scrobbelt Wiedergaben an Last.fm oder selbst gehostete Alternativen wie Maloja und führt eine einheitliche Hörhistorie über alle Geräte hinweg.
Mehrbenutzerkonten
Jeder Benutzer erhält seine eigenen Wiedergabelisten, Bewertungen, seinen Hörverlauf und markierte Titel, während die gleiche zugrunde liegende Bibliothek geteilt wird.
Nur-Lese-Bibliotheks-Mount
Das Musikverzeichnis ist schreibgeschützt gemountet, damit der Server Ihre Audiodateien bei Scans oder Transkodierung nicht versehentlich ändern kann.
Leichtgewichtiger C++-Kern
Kompilierter C++-Daemon plus SQLite bleibt klein auf Festplatte und im Speicher und lässt Platz für den Rest Ihrer selbst gehosteten Dienste.
Warum Sie LMS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.