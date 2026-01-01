LMS (Lightweight Music Server) ist ein quelloffener, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server, der in C++ geschrieben ist und Ihre persönliche Musikbibliothek über eine schnelle Weboberfläche und eine Subsonic-kompatible API zugänglich macht. Er indiziert einen Ordner mit Audiodateien, extrahiert Metadaten und Cover-Art und ermöglicht Ihnen das Streamen von jedem Browser oder einer der Dutzenden von mobilen und Desktop-Apps, die bereits das Subsonic-Protokoll unterstützen.

Das Selbst-Hosting von LMS auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Musiksammlung und Ihren Hörverlauf in Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt bei einem Streaming-SaaS, das Hördaten sammelt. Die C++-Laufzeitumgebung ist klein genug, um auf bescheidenen VPS-Plänen Platz zu finden, und die Subsonic-API bedeutet, dass bestehende Lieblings-Clients wie substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music und play:Sub sofort funktionieren, ohne dass benutzerdefinierte Integrationen geschrieben werden müssen.