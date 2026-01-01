Immich als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und Videoverwaltung mit KI-gestützter Organisation und mobiler Sicherung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Immich erstellen können
Immich ist eine moderne, selbst gehostete Alternative zu Google Fotos und iCloud, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist und auf maschinellem Lernen angetrieben wird. Sie bietet Gesichtserkennung, Objekterkennung, intelligente Suche und automatische mobile Sicherung von iOS- und Android-Apps – alles, was auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft.
Das Selbst-Hosting von Immich hält Ihre persönlichen Erinnerungen und Familienfotos vollständig von Drittanbieter-Servern fern. Sie behalten die volle Kontrolle über Speicher, Zugriffsrechte und Freigabe, ohne Abonnementgebühren und ohne das Risiko einer Dienstunterbrechung. Diese Bereitstellung umfasst den Anwendungsserver, den Machine-Learning-Dienst, PostgreSQL mit Vektorerweiterung und Redis.
Wichtige Funktionen von Immich
KI-gestützte Suche
Maschinelles Lernen ermöglicht Gesichtserkennung, Objekterkennung und Suche in natürlicher Sprache in Ihrer gesamten Fotobibliothek.
Automatische mobile Sicherung
iOS- und Android-Apps sichern Fotos und Videos automatisch im Hintergrund, wodurch Ihre Bibliothek immer auf dem neuesten Stand bleibt.
RAW- und 4K-Unterstützung
Unterstützt RAW-Fotoformate, 4K-Videos und Live Photos mit vollständiger Metadaten-Erhaltung für professionelle Workflows.
Mehrbenutzerbibliotheken
Jeder Benutzer erhält seine eigene private Bibliothek mit der Option, Alben und Partnerkollektionen selektiv zu teilen.
Karten- und Zeitachsenansichten
Durchsuchen Sie Fotos nach Datum auf einer Zeitleiste oder nach Ort auf einer Karte, indem Sie eingebettete GPS-Metadaten von Ihrer Kamera und Ihrem Telefon verwenden.
Warum Sie Immich auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.