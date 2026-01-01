Immich ist eine moderne, selbst gehostete Alternative zu Google Fotos und iCloud, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist und auf maschinellem Lernen angetrieben wird. Sie bietet Gesichtserkennung, Objekterkennung, intelligente Suche und automatische mobile Sicherung von iOS- und Android-Apps – alles, was auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft.

Das Selbst-Hosting von Immich hält Ihre persönlichen Erinnerungen und Familienfotos vollständig von Drittanbieter-Servern fern. Sie behalten die volle Kontrolle über Speicher, Zugriffsrechte und Freigabe, ohne Abonnementgebühren und ohne das Risiko einer Dienstunterbrechung. Diese Bereitstellung umfasst den Anwendungsserver, den Machine-Learning-Dienst, PostgreSQL mit Vektorerweiterung und Redis.