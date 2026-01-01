Ampache als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Musik- und Video-Streaming-Server, der Ihre persönliche Mediensammlung in einen privaten Streaming-Dienst verwandelt.
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Was Sie mit Ampache erstellen können
Ampache ist eine selbst gehostete Medien-Streaming-Plattform, die persönliche Musik- und Videosammlungen in einen privaten Dienst umwandelt, der von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät aus zugänglich ist. Ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht und kontinuierlich unter der AGPL-Lizenz gepflegt, bietet es Mehrbenutzerunterstützung, intelligente Wiedergabelisten, On-the-fly-Transkodierung und Subsonic-API-Kompatibilität für eine breite Client-Unterstützung über mobile Apps, Desktop-Player und Heimautomatisierungssysteme hinweg.
Im Gegensatz zu kommerziellen Streaming-Diensten speichert Ampache keine Hördaten bei Dritten, erhebt keine Abonnementgebühren und setzt keine Grenzen für die Bibliotheksgröße. Das Selbst-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Musik und stellt sicher, dass Ihre Sammlung unabhängig von Änderungen der Plattformlizenzierung oder Dienstabschaltungen zugänglich bleibt.
Wichtige Funktionen von Ampache
On-the-Fly-Transkodierung
Verwandeln Sie verlustfreie FLAC-Dateien automatisch und in Echtzeit in mobilfreundliche Bitraten, sodass Sie hochwertige Audioinhalte über Mobilfunknetze streamen können, ohne doppelte komprimierte Kopien zu speichern.
Intelligente Wiedergabelisten
Erstellen Sie Wiedergabelisten, die sich automatisch basierend auf Genre, Bewertung, Wiedergabezahl oder benutzerdefinierten Kriterien füllen, und bilden Sie so das Entdeckungserlebnis von Streaming-Diensten mit Ihrer eigenen Bibliothek nach.
Mehrbenutzerunterstützung
Erstellen Sie individuelle Konten für Familienmitglieder oder Mitarbeiter, jeweils mit separater Hörhistorie, Wiedergabelisten und Berechtigungsstufen, ohne Mediendateien zu duplizieren.
Subsonic API Kompatibilität
Verbinden Sie jede Subsonic-kompatible mobile App oder jeden Desktop-Client mit Ihrer Ampache-Instanz, um von praktisch jedem Gerät aus Zugriff zu erhalten, ohne an eine einzige Benutzeroberfläche gebunden zu sein.
Podcasts und Radio
Streamen Sie Internetradiosender und abonnieren Sie Podcasts neben Ihrer Musikbibliothek, wodurch Ampache zu einem einzigen Ziel für alle Audioinhalte wird.
Warum Sie Ampache auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.