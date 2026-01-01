Airsonic Advanced mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Medienserver zum Streamen Ihrer persönlichen Musiksammlung, von jedem Gerät aus zugänglich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Airsonic Advanced erstellen können
Airsonic Advanced ist der aktiv gepflegte, von der Community betriebene Fork von Airsonic – selbst ein kostenloser Fork von Subsonic –, der sich auf das stabile Streaming großer persönlicher Musikbibliotheken konzentriert. Es transkodiert spontan, um sich an jedes Gerät oder jede Bandbreite anzupassen, indiziert ID3- und ordnerbasierte Bibliotheken und wird mit einem sauberen Web-Player sowie einer Subsonic-kompatiblen REST-API geliefert, die von Dutzenden mobiler und Desktop-Clients unterstützt wird.
Das Selbst-Hosten von Airsonic Advanced auf Ihrem VPS hält Ihre Musiksammlung, Ihren Hörverlauf und Ihre Wiedergabelisten auf Hardware, die Sie kontrollieren – ohne gerätebezogene Beschränkungen, Abonnementgebühren und Tracking durch Streaming-Dienste.
Wichtige Funktionen von Airsonic Advanced
On-the-fly-Transkodierung
Streamt an jeden Client mit der richtigen Bitrate, sodass eine einzige Bibliothek Desktops, Telefone und langsame Mobilfunkverbindungen bedient, ohne Dateien neu zu kodieren.
Subsonic-kompatible API
Funktioniert mit dem gesamten Ökosystem von Subsonic-Clients — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic und mehr — auf iOS, Android und Desktops.
Mehrbenutzerbibliotheken
Benutzerkonten mit individuellen Wiedergabelisten, Bewertungen und last.fm-Scrobbling ermöglichen Haushalten, einen Server zu teilen, ohne dass sich die Verläufe überschneiden.
Podcast-Abonnements
Podcast-Feeds direkt in Airsonic abonnieren, mit automatischen Episoden-Downloads neben Ihrer Musikbibliothek.
Internetradio und Jukebox
Streamen Sie Internetradiosender und nutzen Sie die Multi-Player-Jukebox, um Audio gleichzeitig an mehrere Lautsprecher zu senden.
Warum Sie Airsonic Advanced auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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