Airsonic Advanced ist der aktiv gepflegte, von der Community betriebene Fork von Airsonic – selbst ein kostenloser Fork von Subsonic –, der sich auf das stabile Streaming großer persönlicher Musikbibliotheken konzentriert. Es transkodiert spontan, um sich an jedes Gerät oder jede Bandbreite anzupassen, indiziert ID3- und ordnerbasierte Bibliotheken und wird mit einem sauberen Web-Player sowie einer Subsonic-kompatiblen REST-API geliefert, die von Dutzenden mobiler und Desktop-Clients unterstützt wird.

Das Selbst-Hosten von Airsonic Advanced auf Ihrem VPS hält Ihre Musiksammlung, Ihren Hörverlauf und Ihre Wiedergabelisten auf Hardware, die Sie kontrollieren – ohne gerätebezogene Beschränkungen, Abonnementgebühren und Tracking durch Streaming-Dienste.