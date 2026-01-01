AllTube als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Oberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und über 1000 weiteren Plattformen ohne Kommandozeilen-Tools.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AllTube erstellen können
AllTube Download ist eine selbst gehostete Webanwendung, die youtube-dl in eine intuitive browserbasierte Oberfläche integriert und es jedem ermöglicht, Videos von über tausend Hosting-Plattformen herunterzuladen oder zu streamen, ohne Software lokal installieren zu müssen. Im Gegensatz zu Browser-Erweiterungen, die bei Plattform-Updates nicht mehr funktionieren, läuft AllTube zentral auf Ihrem Server, sodass jedes Gerät in Ihrem Netzwerk es über jeden Browser nutzen kann.
Das Selbst-Hosten von AllTube hält Ihre Download-Aktivitäten privat, vermeidet die Datenerfassungspraktiken von Download-Diensten Dritter und gibt Ihnen die volle Kontrolle über unterstützte Formate, Qualitätsstufen und die Seitenkonfiguration. Sie können auch Stapel-Downloads planen und über die integrierte JSON-API programmgesteuert auf Video-Metadaten zugreifen.
Wichtige Funktionen von AllTube
1000+ Plattform-Unterstützung
Laden Sie Videos von YouTube, Vimeo und Hunderten anderer Hosting-Seiten über dieselbe einheitliche Oberfläche herunter, ohne plattformspezifische Einrichtung.
Formatkonvertierung
Konvertieren Sie heruntergeladene Videos in Ihr bevorzugtes Format und Ihre gewünschte Qualitätsstufe, ohne dass zusätzliche Tools auf Ihrem Gerät installiert werden müssen.
Browser-Streaming
Vorschau von Videos direkt in der Weboberfläche vor dem Herunterladen, damit Sie Qualität und Inhalt bestätigen können, bevor Sie Speicherplatz belegen.
Verlustfreies Remuxing
Containerformate ohne Neukodierung ändern, um die ursprüngliche Video- und Audioqualität zu erhalten und Dateien mit Ihren Playern kompatibel zu machen.
JSON API Zugriff
Detaillierte Videometadaten abrufen und Downloads programmatisch automatisieren, wodurch geplante Archivierungsworkflows ohne manuelles Eingreifen ermöglicht werden.
Warum Sie AllTube auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.