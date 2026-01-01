Netdata ist eine quelloffene Echtzeit-Infrastrukturüberwachungsplattform, die Tausende von Metriken pro Sekunde von Ihren Servern, Containern, Anwendungen und Cloud-Diensten sammelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Überwachungs-Stacks, die separate Schichten für Datenerfassung, Speicherung und Visualisierung erfordern, bündelt Netdata alle drei in einem einzigen schlanken Agenten – und liefert Live-Dashboards innerhalb von Sekunden nach der Bereitstellung, ohne manuelle Konfiguration für gängige Dienste.

Mit über 78.000 GitHub-Sternen und 500 Millionen Docker-Pulls ist Netdata eine der am weitesten verbreiteten selbst gehosteten Überwachungslösungen. Wenn Sie es auf Ihrem eigenen VPS ausführen, bleiben alle Infrastrukturmetriken privat in Ihrem Netzwerk, mit voller Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien, Alarmregeln und Dashboard-Zugriff.