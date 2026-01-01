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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MediaGo erstellen können

MediaGo ist ein Open-Source-Video-Downloader, der eine browserbasierte Benutzeroberfläche mit bewährten Engines wie yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE und BBDown kombiniert. Er erkennt und speichert Streams von M3U8- und HLS-Playlists, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit und über tausend weiteren unterstützten Websites und konvertiert das Ergebnis dann in jedes beliebige Format oder jede beliebige Qualität, ohne einen separaten ffmpeg-Schritt.

MediaGo auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass Downloads auf einem schnellen, ständig verfügbaren Server stattfinden und nicht auf Ihrem Laptop, und die Dateien in einem Speicher bleiben, den Sie kontrollieren. Eine begleitende Browser-Erweiterung und HTTP-API ermöglichen es Ihnen, Links von jedem Gerät in dieselbe Warteschlange zu senden, wobei Aufgabenverwaltung, Fortschritt und Verlauf über ein übersichtliches Web-Dashboard zugänglich sind.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von MediaGo

M3U8 und HLS Sniffer

Erkennen und laden Sie segmentierte Streams von jeder Webseite herunter, einschließlich DRM-freier Live-Aufnahmen und On-Demand-Wiedergabelisten.

yt-dlp-Engine

Die gebündelte yt-dlp-Unterstützung ruft Videos von YouTube, Twitter, Instagram, Reddit und über tausend weiteren unterstützten Websites von Haus aus ab.

Bilibili Downloader

Die native BBDown-Integration lädt Bilibili-Videos, Danmaku, Untertitel und hochwertige Audiospuren herunter, die den meisten generischen Downloadern nicht zur Verfügung stehen.

Browser-Erweiterung

Die begleitende Chrome- und Firefox-Erweiterung erkennt Videos auf jeder Seite und stellt sie mit einem einzigen Klick auf Ihrem Server in die Warteschlange.

In-App-Formatkonvertierung

Konvertieren Sie abgeschlossene Downloads in andere Formate oder Qualitäten mit der gebündelten ffmpeg-Pipeline, ohne das Dashboard zu verlassen.

HTTP API und Automatisierung

Die vollständige REST-API ermöglicht Skripten, KI-Assistenten und Drittanbieter-Tools, Aufgaben zu erstellen, den Fortschritt abzufragen und die Download-Warteschlange zu verwalten.

Warum Sie MediaGo auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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