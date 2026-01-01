Cloudflared ist der Client-Daemon für Cloudflare Tunnel, der ausschließlich ausgehende verschlüsselte Verbindungen von Ihrem VPS zum Edge-Netzwerk von Cloudflare herstellt. Indem der gesamte Datenverkehr über Cloudflare geleitet wird, bevor er Ihr Origin erreicht, erhalten Sie einen integrierten DDoS-Schutz und WAF-Abdeckung, ohne jemals eingehende Firewall-Ports öffnen oder die IP-Adresse Ihres Servers preisgeben zu müssen.

Das Selbst-Hosting des Cloudflared-Daemons auf einem VPS bietet einen stabilen, ständig aktiven Tunnel, der nicht den Zuverlässigkeitsbeschränkungen von Heim-Internetverbindungen unterliegt. Ihre Cloudflare-Tokens und Tunnel-Konfiguration werden auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur gespeichert, und die enthaltene Web-Benutzeroberfläche macht die Ersteinrichtung und laufende Verwaltung ohne Verwendung der Befehlszeile unkompliziert.