1Backend ist eine Open-Source-Plattform zum Bereitstellen von KI-Anwendungen als zusammensetzbare Microservices und Microfrontends, alles von einer einzigen selbst gehosteten Steuerungsebene aus. Sie bündelt Benutzerverwaltung, Berechtigungen, Geheimnisse, Konfiguration, Routing, Dateispeicherung und einen KI-Modell-Dienst, damit sich Teams auf die Anwendungslogik konzentrieren können, anstatt die Infrastruktur zusammenzuflicken.

Das Selbst-Hosten von 1Backend auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Modellgewichte, Geheimnisse und Kundendaten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Integrierte Dienste starten lokale LLMs und Stable Diffusion Container bei Bedarf und bieten Ihnen ein produktionsreifes Backend für KI-Produkte ohne anbieterabhängige Bindung pro Token.