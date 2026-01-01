Alexandrie ist eine selbst gehostete Wissensdatenbank- und Dokumentationsplattform, die mit Go und Nuxt 4 erstellt wurde. Sie bietet einen umfangreichen Markdown-Editor mit KaTeX-Mathematikausdrücken, farbigen Callout-Containern und einem Kommandozentrum für die Volltextsuche über alle Ihre Dokumente hinweg. Ein fünfstufiges Berechtigungssystem pro Dokument ermöglicht es Ihnen, einige Notizen privat zu halten, andere mit Ihrem Team zu teilen und ausgewählte Seiten öffentlich zu veröffentlichen – alles von einer einzigen Installation aus.

Das Selbst-Hosting von Alexandrie bewahrt Ihre Dokumente, Notizen und hochgeladenen Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf. Der integrierte S3-kompatible Objektspeicher übernimmt Dateiuploads ohne externen Dienst, und die Ein-Klick-Sicherung und -Wiederherstellung ermöglicht es Ihnen, die gesamte Wissensdatenbank ohne manuelle Datenbankexporte zu schützen.