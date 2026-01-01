Adminer ist ein PHP-Datenbankverwaltungstool in einer einzigen Datei, das umfassende Verwaltungsfunktionen für über 11 Datenbanksysteme – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB und weitere – über eine einheitliche Weboberfläche bietet. Ursprünglich als schlankere Alternative zu phpMyAdmin entwickelt, benötigt es keine komplexe Installation und ist sofort nach der Bereitstellung einsatzbereit.

Trotz seines geringen Umfangs deckt Adminer die gesamte Bandbreite der Datenbankoperationen ab: Durchsuchen und Bearbeiten von Datensätzen, Ausführen von SQL-Abfragen mit Syntaxhervorhebung, Verwalten von Benutzern und Berechtigungen, Importieren und Exportieren von Daten sowie Anzeigen von Schema-Beziehungen. Sein klares Design macht es gleichermaßen nützlich für schnelles Debugging während der Entwicklung und die routinemäßige Verwaltung in Produktionsumgebungen.