Meteroid ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die für moderne SaaS-Unternehmen entwickelt wurde, die die volle Kontrolle darüber benötigen, wie sie ihre Kunden bepreisen, messen und abrechnen. Sie verwaltet Abonnements, nutzungsbasierte Preise, Hybridpläne, kostenlose Testphasen, Gutscheine und Bestandskundenregelungen über eine einzige API und Admin-Benutzeroberfläche, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Stripe Billing, einen Messdienst und eine selbst entwickelte Abrechnungsschicht zusammenzufügen.

Das Selbst-Hosting von Meteroid bewahrt Kundendaten, Preislogik und Umsatzaufzeichnungen in Ihrem eigenen VPS auf, ohne ereignisbasierte Gebühren von Drittanbieter-Abrechnungsanbietern. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL, ClickHouse für hochvolumige Messanalysen und Redpanda für Event-Streaming.