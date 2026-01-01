Bigcapital als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Finanzbuchhaltungsplattform mit Mehrwährungsunterstützung, intelligenter Berichterstattung und einem vollständigen doppelten Hauptbuch.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bigcapital erstellen können
Bigcapital ist eine moderne Open-Source-Finanzbuchhaltungsplattform, die als selbst gehostete Alternative zu QuickBooks, Xero und Wave konzipiert wurde. Sie implementiert ein vollständiges doppeltes Hauptbuch mit Mehrwährungsunterstützung, Kunden- und Lieferantenstammdaten, Rechnungsstellung und Belegen, Bestandsverfolgung, manuellen Buchungen und intelligenten Berichten – Finanzberichte, Cashflow, Alterung der Debitoren und Kreditoren sowie Steuerübersichten – die alle aus dem zugrunde liegenden Hauptbuch generiert werden.
Das Selbst-Hosting von Bigcapital auf Ihrem VPS bewahrt Kundenrechnungen, Banktransaktionen und Finanzunterlagen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt sie einem SaaS-Buchhaltungsdienst zu übergeben. Die Plattform unterstützt mehrere Unternehmen (Mandanten) pro Instanz mit isolierten Datenbanken, integriert sich mit Stripe und Plaid für Zahlungen und Bankfeeds und bietet eine umfassende API für benutzerdefinierte Integrationen und Berichte.
Wichtige Funktionen von Bigcapital
Doppelte Buchführung
Vollständiges doppeltes Hauptbuch mit Kontenplan, manuellen Buchungen und einer prüffreundlichen Transaktionshistorie, die direkt auf standardmäßige Buchhaltungsprozesse abgestimmt ist.
Mehrwährung
Native Unterstützung mehrerer Währungen mit konfigurierbaren Wechselkursquellen für Rechnungen, Gutschriften und Berichte für internationale Kunden und Lieferanten.
Rechnungen und Abrechnungen
Kundenrechnungsstellung mit Zahlungsverfolgung, Lieferantenrechnungen mit Zahlungsplanung, wiederkehrende Transaktionen und PDF-Generierung durch gebündelte Gotenberg-Integration.
Intelligente Berichte
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow, Altersstruktur der Forderungen und Verbindlichkeiten, Umsatzsteuerzusammenfassungen und anpassbare Finanzberichte, die in Echtzeit aus dem Hauptbuch generiert werden.
Mandantenfähig von Haus aus
Jedes Unternehmen erhält seine eigene isolierte Datenbank, sodass eine einzige Instanz mehrere Unternehmen mit strikter Datentrennung verwalten kann.
Warum Sie Bigcapital auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.