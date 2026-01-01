Bigcapital ist eine moderne Open-Source-Finanzbuchhaltungsplattform, die als selbst gehostete Alternative zu QuickBooks, Xero und Wave konzipiert wurde. Sie implementiert ein vollständiges doppeltes Hauptbuch mit Mehrwährungsunterstützung, Kunden- und Lieferantenstammdaten, Rechnungsstellung und Belegen, Bestandsverfolgung, manuellen Buchungen und intelligenten Berichten – Finanzberichte, Cashflow, Alterung der Debitoren und Kreditoren sowie Steuerübersichten – die alle aus dem zugrunde liegenden Hauptbuch generiert werden.

Das Selbst-Hosting von Bigcapital auf Ihrem VPS bewahrt Kundenrechnungen, Banktransaktionen und Finanzunterlagen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt sie einem SaaS-Buchhaltungsdienst zu übergeben. Die Plattform unterstützt mehrere Unternehmen (Mandanten) pro Instanz mit isolierten Datenbanken, integriert sich mit Stripe und Plaid für Zahlungen und Bankfeeds und bietet eine umfassende API für benutzerdefinierte Integrationen und Berichte.