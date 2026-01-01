Budge mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete persönliche Finanzanwendung zur privaten Ausgabenverfolgung, Budgetierung und Finanzzielverwaltung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Budge erstellen können
Budge ist eine persönliche Finanzbudgetierungsanwendung, die Einzelpersonen und Familien dabei hilft, Ausgaben zu verfolgen, Ausgabemuster zu überwachen und finanzielle Ziele über eine benutzerfreundliche Weboberfläche zu erreichen. Sie unterstützt mehrere Kontotypen, benutzerdefinierte Ausgabenkategorien und die Verwaltung wiederkehrender Transaktionen, wodurch Benutzer ein vollständiges Bild ihrer finanziellen Gesundheit erhalten, ohne auf cloudbasierte Finanzdienstleistungen angewiesen zu sein.
Das Selbst-Hosting von Budge auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass Bankdaten, Ausgabenhistorie und finanzielle Ziele vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben – niemals mit Drittanbieterplattformen geteilt oder für Werbeprofile verwendet werden. Persistenter Speicher bewahrt Jahre der Finanzhistorie, zugänglich von jedem Gerät über eine responsive Browser-Oberfläche.
Wichtige Funktionen von Budge
Ausgabenverfolgung
Transaktionen über verschiedene Kontotypen hinweg protokollieren und kategorisieren — Girokonten, Sparkonten, Kreditkarten und Bargeld — um genaue Finanzaufzeichnungen zu führen.
Budgetüberwachung
Legen Sie Ausgabenlimits pro Kategorie fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit, damit Sie sofort wissen, wann ein Budget Gefahr läuft, überschritten zu werden.
Visuelle Ausgabenberichte
Diagramme und Dashboards zeigen Ausgabenmuster und Budgetleistung auf einen Blick, wodurch leicht zu erkennen ist, wohin das Geld jeden Monat fließt.
Zielverfolgung
Legen Sie Spar- oder Schuldenabbauziele fest und verfolgen Sie den Fortschritt im Laufe der Zeit, wodurch abstrakte finanzielle Ziele zu messbaren Meilensteinen werden.
Datenschutzorientiertes Design
Alle Finanzdaten werden lokal auf Ihrem VPS gespeichert, ohne externe Weitergabe, wodurch sensible Informationen von Werbenetzwerken und Datenbrokern ferngehalten werden.
Warum Sie Budge auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.