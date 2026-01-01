Budge ist eine persönliche Finanzbudgetierungsanwendung, die Einzelpersonen und Familien dabei hilft, Ausgaben zu verfolgen, Ausgabemuster zu überwachen und finanzielle Ziele über eine benutzerfreundliche Weboberfläche zu erreichen. Sie unterstützt mehrere Kontotypen, benutzerdefinierte Ausgabenkategorien und die Verwaltung wiederkehrender Transaktionen, wodurch Benutzer ein vollständiges Bild ihrer finanziellen Gesundheit erhalten, ohne auf cloudbasierte Finanzdienstleistungen angewiesen zu sein.

Das Selbst-Hosting von Budge auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass Bankdaten, Ausgabenhistorie und finanzielle Ziele vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben – niemals mit Drittanbieterplattformen geteilt oder für Werbeprofile verwendet werden. Persistenter Speicher bewahrt Jahre der Finanzhistorie, zugänglich von jedem Gerät über eine responsive Browser-Oberfläche.