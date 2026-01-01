MicroBin mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Pastebin- und Dateifreigabedienst in Rust mit QR-Codes, ablaufenden EintrÃ¤gen und integriertem URL-VerkÃ¼rzer.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r MicroBin
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MicroBin erstellen kÃ¶nnen
MicroBin ist ein kleiner, schneller, voll ausgestatteter Pastebin- und Dateifreigabedienst, der in Rust geschrieben ist. Eine einzige BinÃ¤rdatei dient als Web-UI, fÃ¼r Dateiuploads, das Teilen von Pastes, URL-VerkÃ¼rzung und ein Admin-Panel â€“ keine externe Datenbank, keine PHP-Laufzeitumgebung, kein umfangreicher AbhÃ¤ngigkeitsbaum. Die Standardbereitstellung ist bewusst minimalistisch gehalten, damit sie auf einem kleinen VPS nutzbar bleibt und dennoch die gÃ¤ngigen AnwendungsfÃ¤lle abdeckt, fÃ¼r die Leute einen Pastebin selbst hosten.
Das Selbst-Hosten von MicroBin auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt geteilte Snippets, Screenshots und Kurzlinks innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sie bei Ã¶ffentlichen Diensten zu speichern, die Traffic-Muster auswerten oder Werbung einblenden. Pastes kÃ¶nnen passwortgeschÃ¼tzt, auf â€žnach dem Lesen lÃ¶schenâ€œ eingestellt, clientseitig verschlÃ¼sselt oder dauerhaft angeheftet werden, und jeder Paste wird mit einem QR-Code und einer Kurz-URL fÃ¼r eine schnelle mobile Ãœbergabe geliefert.
Wichtige Funktionen von MicroBin
EinfÃ¼gen und Dateiuploads
Teilen Sie Textausschnitte und laden Sie Dateien beliebigen Typs mit GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen, automatischer Syntaxhervorhebung und Inline-Vorschauen hoch.
Integrierter URL-VerkÃ¼rzer
Verwandeln Sie lange Links in kurze, gebrandete URLs, die auf Ihrer eigenen Domain gehostet werden, ohne einen separaten Kurz-URL-Dienst einzurichten.
Ablaufende und Brandpasten
WÃ¤hlen Sie Standard-Ablauffenster, Burn-after-reading-Semantik, oder pinnen Sie EintrÃ¤ge dauerhaft an, um Aufbewahrung und Datenschutz in Einklang zu bringen.
Clientseitige VerschlÃ¼sselung
Optionale clientseitige VerschlÃ¼sselung stellt sicher, dass der Server niemals Klartext fÃ¼r sensible Textausschnitte sieht, die mit einer Passphrase geteilt werden.
QR-Codes und Admin-UI
Jeder Paste erhÃ¤lt einen QR-Code fÃ¼r die mobile Ãœbergabe, und ein Admin-Panel ermÃ¶glicht es Ihnen, jeden Paste von einem Bildschirm aus zu durchsuchen, zu bearbeiten oder zu lÃ¶schen.
Einzelnes Rust-Binary
Keine externe Datenbank, kein Redis, keine Hintergrund-Worker â€” nur ein kleiner Rust-Prozess, der bequem auf den kleinsten VPS-PlÃ¤nen lÃ¤uft.
Warum Sie MicroBin auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
AList
Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Speicher-Backends
AnonUpload
AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen