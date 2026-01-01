MicroBin ist ein kleiner, schneller, voll ausgestatteter Pastebin- und Dateifreigabedienst, der in Rust geschrieben ist. Eine einzige BinÃ¤rdatei dient als Web-UI, fÃ¼r Dateiuploads, das Teilen von Pastes, URL-VerkÃ¼rzung und ein Admin-Panel â€“ keine externe Datenbank, keine PHP-Laufzeitumgebung, kein umfangreicher AbhÃ¤ngigkeitsbaum. Die Standardbereitstellung ist bewusst minimalistisch gehalten, damit sie auf einem kleinen VPS nutzbar bleibt und dennoch die gÃ¤ngigen AnwendungsfÃ¤lle abdeckt, fÃ¼r die Leute einen Pastebin selbst hosten.

Das Selbst-Hosten von MicroBin auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt geteilte Snippets, Screenshots und Kurzlinks innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sie bei Ã¶ffentlichen Diensten zu speichern, die Traffic-Muster auswerten oder Werbung einblenden. Pastes kÃ¶nnen passwortgeschÃ¼tzt, auf â€žnach dem Lesen lÃ¶schenâ€œ eingestellt, clientseitig verschlÃ¼sselt oder dauerhaft angeheftet werden, und jeder Paste wird mit einem QR-Code und einer Kurz-URL fÃ¼r eine schnelle mobile Ãœbergabe geliefert.