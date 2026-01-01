AList mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server, der Dutzende von Cloud-Speicheranbietern hinter einer einzigen Weboberfläche vereint.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AList erstellen können
AList ist ein Open-Source-Dateilistenprogramm, das lokalen Speicher und Cloud-Laufwerke unter einer einzigen Weboberfläche zusammenführt. Es unterstützt mehr als 30 Speicher-Backends – darunter OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV und viele regionale Anbieter – sodass Sie Dateien von all diesen durchsuchen, in der Vorschau anzeigen und herunterladen können, ohne Apps wechseln oder sich wiederholt anmelden zu müssen.
Das Selbst-Hosting von AList auf Ihrem eigenen VPS hält Speicheranmeldeinformationen und Zugriffsrichtlinien unter Ihrer Kontrolle, während Ihre Dateien über eine schnelle Web-Benutzeroberfläche und einen vollständig konformen WebDAV-Endpunkt zugänglich gemacht werden. Es ist eine praktische Möglichkeit, verstreute Cloud-Konten und freigegebene Laufwerke in einem einzigen privaten Gateway zu konsolidieren.
Wichtige Funktionen von AList
Mehrfachspeicher-Backends
Binden Sie über 30 Anbieter — lokale Festplatte, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV und mehr — in einen einzigen, vereinheitlichten Dateibaum ein.
WebDAV-Server
Stellen Sie jeden verbundenen Speicher als einen einzigen Lese-/Schreib-WebDAV-Endpunkt bereit, der sich sauber in macOS, Windows und mobilen Clients einbinden lässt.
Vorschauen im Browser
Bilder, Videos, Audio, PDFs, Office-Dokumente und Code streamen und in der Vorschau anzeigen, ohne die Dateien zuerst herunterzuladen.
Feingranulare Freigabe
Generieren Sie passwortgeschützte Freigabelinks mit optionalem Ablaufdatum, damit externe Empfänger nur die von Ihnen ausgewählten Dateien sehen.
Offline-Downloads
Integrieren Sie aria2 oder qBittorrent, um Dateien von URLs und Torrents direkt in jedes gemountete Speicher-Backend zu laden.
Warum Sie AList auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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