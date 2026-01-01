ArchiveBox ist die führende Open-Source-Plattform für selbst gehostete Webarchivierung, die Webseiten als HTML, PDF, Screenshots, WARC-Dateien und extrahierte Medien erfasst, um sicherzustellen, dass Inhalte lange nach dem Verschwinden der Originalquellen zugänglich bleiben. Mit über 18.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung seit 2017 bietet es eine zuverlässige Alternative zum Internet Archive für Inhalte, die für Ihre Arbeit wichtig sind.

Das Selbst-Hosten von ArchiveBox gibt Ihnen vollständige Datenhoheit über archivierte Inhalte – entscheidend für Arbeitsabläufe in den Bereichen Recht, Compliance und Journalismus, bei denen die Nachweiskette wichtig ist. Sie kontrollieren Aufbewahrungsrichtlinien, Backup-Strategien und Zugriffsrechte, während die integrierte Sonic-Volltextsuchmaschine das Auffinden von Inhalten in großen Archiven schnell und präzise macht.