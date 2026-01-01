ArchiveBox mit einem Klick installieren.
Selbst gehostete Internet-Archivierungsplattform, die Webseiten, Videos und Dokumente in mehreren Formaten für den dauerhaften Zugriff archiviert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ArchiveBox erstellen können
ArchiveBox ist die führende Open-Source-Plattform für selbst gehostete Webarchivierung, die Webseiten als HTML, PDF, Screenshots, WARC-Dateien und extrahierte Medien erfasst, um sicherzustellen, dass Inhalte lange nach dem Verschwinden der Originalquellen zugänglich bleiben. Mit über 18.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung seit 2017 bietet es eine zuverlässige Alternative zum Internet Archive für Inhalte, die für Ihre Arbeit wichtig sind.
Das Selbst-Hosten von ArchiveBox gibt Ihnen vollständige Datenhoheit über archivierte Inhalte – entscheidend für Arbeitsabläufe in den Bereichen Recht, Compliance und Journalismus, bei denen die Nachweiskette wichtig ist. Sie kontrollieren Aufbewahrungsrichtlinien, Backup-Strategien und Zugriffsrechte, während die integrierte Sonic-Volltextsuchmaschine das Auffinden von Inhalten in großen Archiven schnell und präzise macht.
Wichtige Funktionen von ArchiveBox
Multi-Format-Archivierung
Erfassen Sie jede Seite gleichzeitig als HTML, PDF, Screenshot, WARC und extrahierte Medien, damit der Inhalt in mehreren unabhängigen Formaten erhalten bleibt, selbst wenn eines davon in Zukunft unlesbar wird.
Volltextsuche
Finden Sie jedes Wort oder jede Phrase in Ihrem gesamten Archiv sofort mit der integrierten Sonic-Suchmaschine, ohne manuell durch Ordner zu blättern oder sich auf ungenaue Dateinamenabgleiche zu verlassen.
Automatisierte Terminplanung
Richten Sie die tägliche Archivierung von RSS-Feeds, Lesezeichenlisten und URL-Sammlungen ein, damit wichtige Inhalte automatisch erhalten bleiben, ohne dass für jedes neue Element eine manuelle Auslösung erforderlich ist.
Umfassende Importunterstützung
Direkt aus Browser-Lesezeichen, Pocket, Pinboard, Instapaper und anderen Diensten importieren, wodurch es einfach wird, eine bestehende Leseliste in Ihr permanentes Archiv zu migrieren.
JavaScript-Rendering
Archivieren Sie dynamisch gerenderte Seiten und Single-Page-Anwendungen mithilfe der gebündelten NoVNC-Browserumgebung und erfassen Sie Inhalte, die einfache HTML-Fetcher vollständig übersehen.
Warum Sie ArchiveBox auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.