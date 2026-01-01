AnonUpload ist eine schlanke PHP-Dateifreigabeanwendung, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Dateien teilen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie benötigt keine Datenbank, keine Benutzerkonten und speichert keine Metadaten, die identifizieren könnten, wer eine Datei hochgeladen oder heruntergeladen hat. Direkte Dateinamen werden niemals öffentlich angezeigt, und die optionale Download-Verzögerungsfunktion verhindert automatisiertes Scraping, bevor Dateien ihre vorgesehenen Empfänger erreichen.

AnonUpload selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dateien niemals über Infrastrukturen Dritter geleitet werden, die Überwachungsanfragen oder Datenaufbewahrungspflichten unterliegen. Sie steuern, welche Dateitypen akzeptiert werden, wie groß Uploads sein dürfen und wer auf die Admin-Oberfläche zugreifen kann – ohne sich auf kommerzielle anonyme Dateifreigabedienste verlassen zu müssen, die trotz Datenschutzbehauptungen Aktivitäten protokollieren könnten.