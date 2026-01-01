Apache Zeppelin ist ein Open-Source-Web-Notebook, das für umfangreiche, interaktive Datenanalysen auf Engines wie Apache Spark, Flink und Hive entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einsprachigen Notebooks verwendet Zeppelin eine steckbare Interpreter-Architektur, die es ermöglicht, in einer einzigen Notiz Scala-, SQL-, Python-, R- und Shell-Absätze mit gemeinsamen Daten zu mischen, wobei die Ergebnisse über ein integriertes Tabellenformat zwischen den Sprachen ausgetauscht werden.

Das Selbst-Hosting von Zeppelin auf einem VPS hält Notebooks, Dataset-Verbindungen und Interpreter-Anmeldeinformationen in Ihrer eigenen Umgebung, eliminiert die nutzerbasierte Preisgestaltung von verwalteten Notebook-Diensten und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Spark-Konfiguration, den JVM-Speicher und das Abhängigkeitsmanagement.