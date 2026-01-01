Casibase per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source KI-Wissensdatenbank und LLM-gestützte Chat-Plattform zum Erstellen von domänenspezifischen Assistenten.
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Was Sie mit Casibase erstellen können
Casibase ist eine Open-Source-Plattform für Wissensmanagement und KI-Chatbots, die es Organisationen ermöglicht, domänenspezifische Assistenten zu erstellen, die auf echten Unternehmensdaten basieren. Sie kombiniert die einbettungsbasierte Dokumentenerfassung mit der Unterstützung mehrerer großer Sprachmodelle – darunter ChatGPT, Claude, Llama 3 und DeepSeek – sodass Teams ihre eigene Wissensdatenbank über eine Chat-Oberfläche in natürlicher Sprache abfragen können, ohne Rohdokumente an Drittanbieterdienste senden zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Casibase auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Dokumente, Konversationsverläufe und Modell-API-Schlüssel vollständig auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Der Stack wird mit MySQL für die Persistenz geliefert und integriert sich mit Casdoor für eine Authentifizierung auf Unternehmensniveau, einschließlich GitHub, Google und benutzerdefinierten OAuth-Anbietern.
Wichtige Funktionen von Casibase
Multimodell-LLM-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit ChatGPT-, Claude-, Llama 3-, DeepSeek R1- und HuggingFace-Modellen, damit Sie Anbieter wechseln oder vergleichen können, ohne Ihre Wissensdatenbank erneut einzuspeisen.
Embedding-basiertes Retrieval
Dokumente werden bei der Erfassung in Chunks zerlegt und eingebettet, was eine semantische Suche ermöglicht, die kontextuell relevante Passagen anzeigt, anstatt nur auf Stichwortübereinstimmungen zu basieren.
Unternehmensauthentifizierung
Die Casdoor-Integration bietet Single Sign-On mit GitHub, Google und OAuth-Anbietern für Unternehmen, mit fein abgestuften Berechtigungssteuerungen über Wissensspeicher hinweg.
Mehrsprachige Benutzeroberfläche
Die Web-Benutzeroberfläche wird mit Unterstützung für 12 Sprachen ausgeliefert und ist somit für weltweit verteilte Teams ohne zusätzliche Lokalisierungsarbeit zugänglich.
Remote-Asset-Zugriff
Die integrierte Unterstützung für RDP-, VNC- und SSH-Protokolle ermöglicht es Ihnen, Remote-Infrastruktur als Wissensressourcen neben Dokumenten und Chat-Verlauf anzuhängen.
Warum Sie Casibase auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.