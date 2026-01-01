Flame ist eine selbst gehostete Startseite, die Ihren Server in einen organisierten Hub für all Ihre Anwendungen und Lesezeichen verwandelt. Alles wird über eine integrierte GUI verwaltet – keine Konfigurationsdateien zum Bearbeiten, keine Neustarts erforderlich. Fügen Sie Apps hinzu, organisieren Sie Lesezeichen und passen Sie das Aussehen vollständig über den Browser an.

Im Gegensatz zu gehosteten Dashboard-Diensten läuft Flame vollständig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch Ihr Dienstinventar und Ihre Lesezeichen privat bleiben. Die Docker-Label-Integration erkennt automatisch laufende Container, sodass Ihr Dashboard immer auf dem neuesten Stand ist, wenn Sie neue Dienste bereitstellen.