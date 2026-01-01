Jaeger mit einem Klick installieren.
Verteilte Open-Source-Tracing-Plattform zur Überwachung von Anforderungsflüssen und zur Diagnose von Leistungsproblemen in Microservice-Architekturen.
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Was Sie mit Jaeger erstellen können
Jaeger ist ein von der CNCF graduiertes Projekt für End-to-End Distributed Tracing, das ursprünglich bei Uber entwickelt wurde, um Tausende von Microservices zu überwachen. Es erfasst, wie Anfragen sich durch Ihr System ausbreiten – und deckt dabei Dienstabhängigkeiten, Zeitaufschlüsselungen, Fehlerfortpflanzung und Latenzengpässe auf, die mit herkömmlichem Logging allein unsichtbar bleiben. Diese Bereitstellung unterstützt das OpenTelemetry Protocol (OTLP) sofort und ist somit kompatibel mit modernen Instrumentierungsbibliotheken.
Das Selbst-Hosting von Jaeger hält Trace-Daten – die oft Benutzerkennungen, Datenbankabfragen und interne API-Details enthalten – vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie vermeiden die Kosten pro Trace von kommerziellen APM-Anbietern und behalten die volle Kontrolle über Aufbewahrung und Zugriff, mit vorhersehbaren Kosten, die mit Ihrem VPS und nicht mit Ihrem Traffic-Volumen skalieren.
Wichtige Funktionen von Jaeger
OpenTelemetry Support
Native OTLP-Ingestion bedeutet, dass jede mit OpenTelemetry SDKs instrumentierte Anwendung Traces ohne benutzerdefinierte Exporter an Jaeger senden kann.
Service-Abhängigkeitsgraph
Automatisch generierte Dienstgraphen zeigen Aufrufbeziehungen und Anfragevolumen zwischen jedem Dienst in Ihrer Architektur.
Eingehende Trace-Analyse
Detaillierte Trace-Zeitachsen schlüsseln jeden Span und jede Operation mit Dauern, Tags und Logs zur genauen Lokalisierung langsamer Abfragen und Fehler auf.
Spurenvergleich
Vergleichen Sie Traces von vor und nach einer Bereitstellung, um schnell Leistungsverschlechterungen oder neue Fehlermuster zu identifizieren, die durch Codeänderungen eingeführt wurden.
Adaptive Abtastung
Steuern Sie das Volumen der Trace-Erfassung dynamisch, um die Beobachtbarkeitstiefe gegen Speicher- und Erfassungskosten in Systemen mit hohem Datenaufkommen abzuwägen.
Warum Sie Jaeger auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.