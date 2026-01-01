Jaeger ist ein von der CNCF graduiertes Projekt für End-to-End Distributed Tracing, das ursprünglich bei Uber entwickelt wurde, um Tausende von Microservices zu überwachen. Es erfasst, wie Anfragen sich durch Ihr System ausbreiten – und deckt dabei Dienstabhängigkeiten, Zeitaufschlüsselungen, Fehlerfortpflanzung und Latenzengpässe auf, die mit herkömmlichem Logging allein unsichtbar bleiben. Diese Bereitstellung unterstützt das OpenTelemetry Protocol (OTLP) sofort und ist somit kompatibel mit modernen Instrumentierungsbibliotheken.

Das Selbst-Hosting von Jaeger hält Trace-Daten – die oft Benutzerkennungen, Datenbankabfragen und interne API-Details enthalten – vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie vermeiden die Kosten pro Trace von kommerziellen APM-Anbietern und behalten die volle Kontrolle über Aufbewahrung und Zugriff, mit vorhersehbaren Kosten, die mit Ihrem VPS und nicht mit Ihrem Traffic-Volumen skalieren.