Logto ist eine moderne Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform, die eine vollständige Authentifizierungsinfrastruktur für Web-, Mobil- und API-Anwendungen bietet. Es implementiert standardmäßig OAuth 2.0, OpenID Connect und SAML, mit vorgefertigten Anmelde-UI-Komponenten, Social-Login-Integrationen, MFA und rollenbasierter Zugriffskontrolle – sodass Teams eine produktionsreife Authentifizierung hinzufügen können, ohne sie von Grund auf neu entwickeln zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Logto auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Benutzer zu festen Kosten, volle Datenhoheit über Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten sowie die Flexibilität, Anforderungen an die Datenresidenz oder Compliance zu erfüllen, die Drittanbieter-Authentifizierungsdienste nicht erfüllen können.