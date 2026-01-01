2FAuth ist eine Open-Source-, webbasierte Alternative zu mobilen Authentifizierungs-Apps wie Google Authenticator und Authy. Es generiert zeitbasierte Einmalpasswörter (TOTP) und HOTP-Codes über eine übersichtliche Browser-Oberfläche, damit Ihre Authentifizierungscodes von jedem Gerät aus erreichbar sind – nicht an ein einziges Telefon gebunden.

Im Gegensatz zu reinen mobilen Authentifikatoren speichert 2FAuth Ihre Geheimnisse auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, mit verschlüsselter Speicherung und optionalem Kontoschutz. Das bedeutet keine Anbieterbindung, keine Daten, die mit kommerziellen Diensten geteilt werden, und keine Abhängigkeit von einem Telefon, das verloren gehen oder beschädigt werden könnte, wenn Sie sich am dringendsten anmelden müssen.