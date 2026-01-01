2FAuth mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter, webbasierter Zwei-Faktor-Authentifizierungsmanager, der von jedem Gerät aus zugänglich ist und Ihre Codes unter Ihrer Kontrolle behält.
Wählen Sie einen VPS-Plan für 2FAuth
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit 2FAuth erstellen können
2FAuth ist eine Open-Source-, webbasierte Alternative zu mobilen Authentifizierungs-Apps wie Google Authenticator und Authy. Es generiert zeitbasierte Einmalpasswörter (TOTP) und HOTP-Codes über eine übersichtliche Browser-Oberfläche, damit Ihre Authentifizierungscodes von jedem Gerät aus erreichbar sind – nicht an ein einziges Telefon gebunden.
Im Gegensatz zu reinen mobilen Authentifikatoren speichert 2FAuth Ihre Geheimnisse auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, mit verschlüsselter Speicherung und optionalem Kontoschutz. Das bedeutet keine Anbieterbindung, keine Daten, die mit kommerziellen Diensten geteilt werden, und keine Abhängigkeit von einem Telefon, das verloren gehen oder beschädigt werden könnte, wenn Sie sich am dringendsten anmelden müssen.
Wichtige Funktionen von 2FAuth
Webbasierter Zugriff
Greifen Sie von jedem Browser auf jedem Gerät auf alle Ihre 2FA-Codes zu, wodurch die Abhängigkeit von einem einzigen Telefon in kritischen Anmeldephasen entfällt.
TOTP- und HOTP-Unterstützung
Erzeugt sowohl zeitbasierte als auch zählerbasierte Einmalpasswörter, die die Authentifizierungsstandards abdecken, die von praktisch jedem Dienst verwendet werden, der 2FA anbietet.
Einfache Kontoeinrichtung
Konten per QR-Code-Scan oder manueller Eingabe hinzufügen und diese mit Symbolen in Gruppen zur schnellen visuellen Identifizierung organisieren.
Import und Export
Migrieren Sie von Google Authenticator, Aegis und 2FAS mit integrierten Import-Tools und exportieren Sie Ihre Daten jederzeit, um eine Bindung zu verhindern.
Passwortlose Anmeldung
Die WebAuthn-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, sich ohne Passwort bei 2FAuth selbst zu authentifizieren, wodurch dem Manager, der Ihre anderen Konten schützt, eine moderne Sicherheitsebene hinzugefügt wird.
Warum Sie 2FAuth auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.