Authorizer ist ein selbst gehosteter Authentifizierungs- und Autorisierungsserver, der Cloud-Dienste wie Auth0, Firebase Auth oder Clerk ersetzt. Er bietet E-Mail-/Passwort-Login, soziales OAuth mit über 10 Anbietern, Magic Links, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle sofort einsatzbereit – alles innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, mit Benutzerdaten, die in Ihrer eigenen Datenbank gespeichert sind.

Anstatt pro Benutzer Gebühren zu zahlen oder einem Drittanbieter die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer anzuvertrauen, behalten Sie durch das Selbst-Hosting von Authorizer die volle Kontrolle über Ihre Identitätsschicht. Es stellt eine GraphQL-API und eine integrierte Anmeldeseite bereit, auf die Ihre Anwendungen umleiten können, unterstützt von SQLite, PostgreSQL, MySQL oder einem von über 13 unterstützten Datenbank-Backends.