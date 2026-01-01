Authentik ist ein flexibler Open-Source-Identitätsanbieter, der Organisationen eine Authentifizierung und Benutzerverwaltung auf Unternehmensniveau bietet, ohne die Komplexität, die typischerweise mit Identitätsinfrastrukturen verbunden ist. Es unterstützt OAuth2-, OpenID Connect- und SAML-Protokolle, wodurch es mit praktisch jeder Anwendung oder jedem Dienst kompatibel ist, der eine Benutzerauthentifizierung benötigt. Multi-Faktor-Authentifizierung, anpassbare Anmeldeabläufe, LDAP-Integration und ein Self-Service-Benutzerportal runden seine Funktionen ab.

Das Selbst-Hosting von Authentik gibt Ihnen die volle Datenhoheit über Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten, eliminiert wiederkehrende Pro-Benutzer-Gebühren, die von kommerziellen Identitätsanbietern erhoben werden, und ermöglicht es Ihnen, Authentifizierungsabläufe genau an die Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen. Diese Bereitstellung umfasst einen Server, einen Hintergrund-Worker, PostgreSQL und Redis – alles, was für eine produktionsreife Identitätsplattform benötigt wird.