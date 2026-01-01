MicroRealEstate ist eine Open-Source-Immobilienverwaltungsanwendung, die speziell für unabhängige Vermieter und kleine Immobilienunternehmen entwickelt wurde. Sie konsolidiert Mieterdaten, Mietverträge, Mietverfolgung und Dokumentenerstellung in einem einzigen selbst gehosteten Arbeitsbereich, wodurch die pro-Einheit-Gebühren und Datenfreigabe-Kompromisse kommerzieller Immobilienverwaltungs-SaaS entfallen.

Das Selbst-Hosting von MicroRealEstate auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Mieterinformationen, Mietverträge und Zahlungshistorien unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Die Microservices-Architektur trennt das Vermieterportal, das Mieterportal, den Dokumentengenerator und den E-Mail-Dienst sauber voneinander, was die Verwaltung von Mietobjekten jeder Größe ohne wiederkehrende Softwarekosten vereinfacht.