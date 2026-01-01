ArchivesSpace ist das führende Open-Source-Archivinformationsmanagementsystem, das von Archivaren für Archivare entwickelt wurde. Es kombiniert Erwerbung, Anordnung, Beschreibung und öffentliche Erschließung in einer einzigen Anwendung, die den gesamten Archivlebenszyklus unterstützt – von der ersten Schenkung bis zum Online-Zugang für Forscher.

Das Selbst-Hosting von ArchivesSpace auf Ihrem eigenen VPS hält Findbücher, Erwerbungsunterlagen und Benutzerdaten unter der Kontrolle Ihrer Institution, ohne Gebühren pro Datensatz oder Anbieterbindung. Die gebündelte Mitarbeiterschnittstelle, das öffentliche Zugangsportal, die REST-API und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Ihrem Archiv eine vollständige Beschreibungs- und Erschließungsplattform sofort einsatzbereit.