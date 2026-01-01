ArchivesSpace als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Archivinformationssystem zur Verwaltung von Manuskripten, Aufzeichnungen und digitalen Objekten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ArchivesSpace erstellen können
ArchivesSpace ist das führende Open-Source-Archivinformationsmanagementsystem, das von Archivaren für Archivare entwickelt wurde. Es kombiniert Erwerbung, Anordnung, Beschreibung und öffentliche Erschließung in einer einzigen Anwendung, die den gesamten Archivlebenszyklus unterstützt – von der ersten Schenkung bis zum Online-Zugang für Forscher.
Das Selbst-Hosting von ArchivesSpace auf Ihrem eigenen VPS hält Findbücher, Erwerbungsunterlagen und Benutzerdaten unter der Kontrolle Ihrer Institution, ohne Gebühren pro Datensatz oder Anbieterbindung. Die gebündelte Mitarbeiterschnittstelle, das öffentliche Zugangsportal, die REST-API und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Ihrem Archiv eine vollständige Beschreibungs- und Erschließungsplattform sofort einsatzbereit.
Wichtige Funktionen von ArchivesSpace
Archivbeschreibung
Ressourcen, Zugänge, Archivobjekte und digitale Objekte gemäß DACS-, ISAD(G)- und ISAAR(CPF)-Standards erstellen und verwalten.
Öffentliches Zugangsportal
Forscher durchsuchen Findmittel und Sammlungen und betrachten digitale Objekte über eine integrierte öffentliche Suchoberfläche.
EAD- und MARCXML-Export
Ressourcendatensätze als EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS oder Dublin Core für die Integration in Discovery-Schichten und Konsortialkataloge exportieren.
OAI-PMH-Harvesting
Stellen Sie deskriptive Metadaten über OAI-PMH bereit, damit Aggregatoren wie DPLA oder Europeana Sammlungen automatisch abrufen können.
REST API
Eine dokumentierte JSON REST API ermöglicht Integrationen mit digitalen Archivierungssystemen, ETL-Pipelines und benutzerdefinierten Frontends.
Warum Sie ArchivesSpace auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.