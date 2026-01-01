Crafty Controller in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes Bedienfeld zum Erstellen, Konfigurieren und Betreiben mehrerer Minecraft Java- und Bedrock-Server von einem Dashboard aus.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Crafty Controller erstellen können
Crafty Controller ist eine Open-Source-Web-GUI zur Verwaltung von Minecraft Java- und Bedrock-Servern über ein einziges Dashboard. Es ersetzt das Jonglieren mit SSH-Sitzungen und Bildschirm-Tabs durch Live-Konsolen pro Server, einen integrierten Dateimanager, geplante Aufgaben und Ein-Klick-Backups — alles verpackt in einer übersichtlichen Weboberfläche mit rollenbasiertem Mehrbenutzerzugriff.
Das Selbst-Hosten von Crafty auf Ihrem VPS sichert Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Welten, Plugin-Konfigurationen und Spielerdaten auf Hardware, die Sie selbst steuern. Sie können neue Server aus gängigen Jar-Typen — Vanilla, Paper, Spigot, Forge und Bedrock — starten, ohne den Browser verlassen zu müssen, und eine eingeschränkte Administration mit Freunden oder Moderatoren über detaillierte Berechtigungen teilen.
Wichtige Funktionen von Crafty Controller
Multi-Server-Steuerung
Starten, überwachen und betreiben Sie mehrere Minecraft Java- und Bedrock-Server parallel von einem einzigen Dashboard aus.
Webbasierte Konsole
Live-Server-Logs streamen und Befehle vom Browser aus senden, mit durchsuchbarer Historie und farbcodierter Ausgabe pro Server.
Geplante Aufgaben
Automatisieren Sie Backups, Neustarts und Befehlsausführung nach Cron-ähnlichen Zeitplänen, um Server ohne manuelles Eingreifen funktionsfähig zu halten.
Rollenbasierter Zugriff
Definieren Sie Benutzer mit bereichsbezogenen Berechtigungen, damit Moderatoren und Community-Mitglieder beim Betrieb von Servern helfen können, ohne Root-Zugriff oder sensible Anmeldeinformationen.
Dateimanager
Serverdateien durchsuchen, bearbeiten, hochladen und herunterladen — Welten, Plugins, Konfigurationen — direkt im Browser ohne SSH- oder SFTP-Clients.
Warum Sie Crafty Controller auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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