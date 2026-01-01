OpenSign mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenlose Open-Source DocuSign-Alternative fÃ¼r rechtsverbindliche elektronische Dokumentenunterzeichnung auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenSign erstellen kÃ¶nnen
OpenSign ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene Alternative zu DocuSign und Adobe Sign, entwickelt fÃ¼r Organisationen, die rechtlich bindende elektronische Signaturen benÃ¶tigen, ohne sensible VertrÃ¤ge in einem Drittanbieter-SaaS einzuschlieÃŸen. Es unterstÃ¼tzt Workflows mit mehreren Unterzeichnern, wiederverwendbare Vorlagen, persÃ¶nliches Unterschreiben, Kontaktverzeichnisse und PKI-basierte digitale Signaturen unter Verwendung Ihres eigenen PFX-Zertifikats, alles verpackt in einer Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-OberflÃ¤che.
Das Selbst-Hosting von OpenSign auf Ihrem VPS hÃ¤lt jedes Dokument, jede Signatur und jedes Audit-Log auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Umschlag, keine Begrenzung der Unterzeichner und kein Risiko, dass Vertragsdaten Ihre Umgebung verlassen, was es gut geeignet macht fÃ¼r Rechts-, Personal- und Beschaffungsteams mit strengen Compliance-Anforderungen.
Wichtige Funktionen von OpenSign
PKI digitale Signaturen
Dokumente mit einem PFX- oder P12-Zertifikat signieren, sodass jede Signatur kryptografisch Ã¼berprÃ¼fbar und manipulationssicher in jedem PDF-Reader ist.
Wiederverwendbare Vorlagen
Speichern Sie hÃ¤ufig verwendete VertrÃ¤ge als Vorlagen mit vorab zugewiesenen Unterzeichnerrollen und Formularfeldern, um wiederkehrende ArbeitsablÃ¤ufe in Sekundenschnelle zu starten.
Multi-Unterzeichner-Workflows
Dokumente an mehrere EmpfÃ¤nger in sequenzieller oder paralleler Reihenfolge weiterleiten und in Echtzeit verfolgen, wer sie angesehen, unterzeichnet oder abgelehnt hat.
PrÃ¼fprotokoll und Zertifikat
Jede Aktion wird mit Zeitstempeln und IP-Adressen protokolliert, wodurch das rechtlich haltbare Abschlusszertifikat erstellt wird, das jedem unterzeichneten Dokument beigefÃ¼gt ist.
PersÃ¶nliche Unterzeichnung
Erfassen Sie Unterschriften auf einem gemeinsam genutzten GerÃ¤t fÃ¼r persÃ¶nliche ArbeitsablÃ¤ufe wie Onboarding, NDAs und VerzichtserklÃ¤rungen, ohne einen E-Mail-Umlauf.
REST API und Webhooks
Integrieren Sie die Signatur in bestehende Apps mithilfe der dokumentierten REST-API und lÃ¶sen Sie nachgelagerte Systeme mit Abschluss-Webhooks aus.
Warum Sie OpenSign auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.