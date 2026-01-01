OpenSign ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene Alternative zu DocuSign und Adobe Sign, entwickelt fÃ¼r Organisationen, die rechtlich bindende elektronische Signaturen benÃ¶tigen, ohne sensible VertrÃ¤ge in einem Drittanbieter-SaaS einzuschlieÃŸen. Es unterstÃ¼tzt Workflows mit mehreren Unterzeichnern, wiederverwendbare Vorlagen, persÃ¶nliches Unterschreiben, Kontaktverzeichnisse und PKI-basierte digitale Signaturen unter Verwendung Ihres eigenen PFX-Zertifikats, alles verpackt in einer Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-OberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von OpenSign auf Ihrem VPS hÃ¤lt jedes Dokument, jede Signatur und jedes Audit-Log auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Umschlag, keine Begrenzung der Unterzeichner und kein Risiko, dass Vertragsdaten Ihre Umgebung verlassen, was es gut geeignet macht fÃ¼r Rechts-, Personal- und Beschaffungsteams mit strengen Compliance-Anforderungen.