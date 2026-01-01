AppFlowy ist eine quelloffene Produktivitätsplattform, die als datenschutzfreundliche Alternative zu Notion entwickelt wurde und einen flexiblen blockbasierten Editor, Datenbankansichten und KI-gestützte Schreibunterstützung in einem einzigen kollaborativen Arbeitsbereich vereint. Mit Flutter und Rust entwickelt, bietet es native Leistung auf Desktop, Mobilgeräten und im Web, wobei alle Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben.

Das Selbst-Hosting von AppFlowy eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, entfernt den Zugriff Dritter auf sensible Dokumente und bietet unbegrenzte Arbeitsbereiche und Benutzer zu festen Infrastrukturkosten. Diese Vorlage stellt den kompletten AppFlowy Cloud-Stack — Web-Client, API-Backend, Authentifizierung, Objektspeicher und Datenbank — bereit, bereit für Verbindungen von AppFlowys nativen Desktop- und mobilen Anwendungen.