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Datenschutzorientierter Open-Source-Arbeitsbereich, der Notizen, Wikis, Datenbanken und Projektmanagement als Notion-Alternative kombiniert.

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Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit AppFlowy erstellen können

AppFlowy ist eine quelloffene Produktivitätsplattform, die als datenschutzfreundliche Alternative zu Notion entwickelt wurde und einen flexiblen blockbasierten Editor, Datenbankansichten und KI-gestützte Schreibunterstützung in einem einzigen kollaborativen Arbeitsbereich vereint. Mit Flutter und Rust entwickelt, bietet es native Leistung auf Desktop, Mobilgeräten und im Web, wobei alle Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben.

Das Selbst-Hosting von AppFlowy eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, entfernt den Zugriff Dritter auf sensible Dokumente und bietet unbegrenzte Arbeitsbereiche und Benutzer zu festen Infrastrukturkosten. Diese Vorlage stellt den kompletten AppFlowy Cloud-Stack — Web-Client, API-Backend, Authentifizierung, Objektspeicher und Datenbank — bereit, bereit für Verbindungen von AppFlowys nativen Desktop- und mobilen Anwendungen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von AppFlowy

Blockbasierter Editor

Erstellen Sie umfangreiche Dokumente mit Text, Bildern, eingebetteten Inhalten und Medien mithilfe eines intuitiven Block-Editors, der konsistent auf Desktop, Mobilgeräten und im Web funktioniert, ohne Funktionslücken zwischen den Plattformen.

Flexible Datenbankansichten

Die gleichen Daten als Tabelle, Kanban-Board, Kalender oder Galerie anzeigen und verwalten, sodass verschiedene Teammitglieder das Layout erhalten, das zu ihrem Workflow passt, ohne Informationen zu duplizieren.

KI-Schreibassistenz

Inhalte direkt in Dokumenten generieren, zusammenfassen und verfeinern, mithilfe integrierter KI-Funktionen, die sich mit einem externen Anbieter (wie OpenAI oder Azure OpenAI) verbinden, der über einen API-Schlüssel konfiguriert wird – Daten werden von diesem Anbieter verarbeitet.

Echtzeit-Zusammenarbeit

Arbeiten Sie gleichzeitig mit Teamkollegen mithilfe konfliktfreier Synchronisierung, sodass mehrere Personen dasselbe Dokument bearbeiten können, ohne die Änderungen des anderen zu überschreiben.

Volle Datenhoheit

Alle Dokumente, Datenbanken und Dateianhänge werden auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Anbieterbindung gespeichert, was die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die vollständige Kontrolle über die Aufbewahrung sicherstellt.

Warum Sie AppFlowy auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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WireGuard Easy

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WireGuard Easy ist eine webbasierte VPN-Verwaltungsoberfläche für WireGuard

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Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager für Web und Mobil

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