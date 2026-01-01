BentoPDF ist ein datenschutzorientiertes PDF-Toolkit, das Dokumente vollständig im Browser des Benutzers verarbeitet – Dateien verlassen niemals den Client-Rechner oder berühren einen externen Server. Es ersetzt mehrere Online-PDF-Dienste durch eine einzige selbst gehostete Oberfläche, die das Zusammenführen, Teilen, Neuanordnen von Seiten, Drehen, Bildkonvertierung, OCR, Komprimierung, Passwortschutz, Wasserzeichen, Kopf- und Fußzeilen sowie die Bearbeitung von Metadaten umfasst.

Für Teams und Organisationen, die sensible Dokumente verarbeiten – Verträge, Finanzberichte, juristische Dokumente – eliminiert das Selbst-Hosting von BentoPDF das Datenschutzrisiko, vertrauliche Dateien auf kommerzielle PDF-Dienste hochzuladen, die Kopien speichern oder die Nutzung protokollieren könnten. Da die gesamte Verarbeitung clientseitig erfolgt, dient der VPS lediglich als Web-Interface, wodurch die Serverressourcenanforderungen minimal gehalten werden und gleichzeitig sichergestellt wird, dass Dokumente vollständig privat bleiben.