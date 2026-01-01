AFFiNE per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
All-in-One Open-Source-Arbeitsbereich, der Dokumente, Whiteboards und Datenbanken mit KI-gestützter Unterstützung kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AFFiNE erstellen können
AFFiNE ist ein Open-Source „KnowledgeOS“, das die Barrieren zwischen Dokumentation, visueller Zusammenarbeit und Datenorganisation beseitigt. Benutzer können strukturierte Dokumente schreiben, auf unendlichen Whiteboards skizzieren und organisierte Datenbanken pflegen – alles innerhalb desselben Arbeitsbereichs – ohne zwischen separaten Tools für jede Aufgabe wechseln zu müssen.
Mit einer Local-First-, datenschutzorientierten Architektur speichert AFFiNE Ihr Wissen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. KI-Unterstützung ist durchgängig integriert und hilft beim Schreiben, Zeichnen und Planen über alle Inhaltstypen hinweg. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL mit der pgvector-Erweiterung für erweiterte Suche, Redis für Echtzeitfunktionen und automatisierte Datenbankmigration für zuverlässige Updates.
Wichtige Funktionen von AFFiNE
Einheitlicher Arbeitsbereich
Vereint Dokumente, Whiteboards und Datenbanken auf einer Plattform, damit Sie zwischen Schreiben, Skizzieren und Organisieren von Daten wechseln können, ohne den Kontext zwischen separaten Apps wechseln zu müssen.
Whiteboards mit unendlichem Arbeitsbereich
Freiform-Whiteboards mit Zeichen-, Diagramm- und Haftnotiz-Tools bieten Teams einen visuellen Raum für Brainstorming und Designarbeit neben strukturierten Dokumenten.
KI-gestützte Assistenz
KI ist in alle Inhaltstypen integriert, um beim Schreiben, Zusammenfassen und Generieren von Inhalten zu helfen, wodurch der Aufwand für die Erstellung hochwertiger Wissensartefakte reduziert wird.
Strukturierte Datenbanken
Organisieren Sie Informationen in anpassbaren Datenbankansichten mit Filter- und Abfragefunktionen, wodurch die Notwendigkeit separater Tabellenkalkulationstools innerhalb desselben Arbeitsbereichs entfällt.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Konfliktfreie Synchronisierung ermöglicht mehreren Teammitgliedern, Dokumente und Whiteboards gleichzeitig zu bearbeiten, wobei Änderungen sofort auf allen verbundenen Geräten widergespiegelt werden.
Warum Sie AFFiNE auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.