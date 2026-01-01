AFFiNE ist ein Open-Source „KnowledgeOS“, das die Barrieren zwischen Dokumentation, visueller Zusammenarbeit und Datenorganisation beseitigt. Benutzer können strukturierte Dokumente schreiben, auf unendlichen Whiteboards skizzieren und organisierte Datenbanken pflegen – alles innerhalb desselben Arbeitsbereichs – ohne zwischen separaten Tools für jede Aufgabe wechseln zu müssen.

Mit einer Local-First-, datenschutzorientierten Architektur speichert AFFiNE Ihr Wissen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. KI-Unterstützung ist durchgängig integriert und hilft beim Schreiben, Zeichnen und Planen über alle Inhaltstypen hinweg. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL mit der pgvector-Erweiterung für erweiterte Suche, Redis für Echtzeitfunktionen und automatisierte Datenbankmigration für zuverlässige Updates.