Blinko mit einem Klick installieren.
Open-Source KI-gestützte Notizplattform mit Mikroblogging, Aufgabenverwaltung und intelligenter Suche.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Blinko erstellen können
Blinko ist eine selbst gehostete Plattform, die schnelle Notizerfassung, Aufgabenverwaltung und KI-gestützte Suche in einer einzigen Anwendung vereint. Die Oberfläche im Mikroblogging-Stil ist darauf optimiert, Ideen sofort festzuhalten, während die vollständige Markdown-Unterstützung, das Tagging und die optionale KI-Integration mit OpenAI oder Ollama diese Ideen im Laufe der Zeit organisiert und auffindbar halten.
Im Gegensatz zu kommerziellen Notizdiensten bleiben beim Selbst-Hosting von Blinko jeder Gedanke, jeder Plan und jede Forschungsnotiz vollständig in Ihrer Infrastruktur – keine Analyse durch Dritte, keine Speicherbegrenzungen und keine Kosten pro Abfrage. Notizen können privat bleiben oder von derselben Bereitstellung aus öffentlich geteilt werden.
Wichtige Funktionen von Blinko
Reibungslose Erfassung
Die Eingabe im Microblogging-Stil ermöglicht es Ihnen, Ideen in Sekundenschnelle festzuhalten, ohne Ordnerstrukturen navigieren oder zuerst Vorlagen auswählen zu müssen.
KI-gestützte Suche
Verbinden Sie OpenAI oder ein lokales Ollama-Modell, um Ihre Notizen in einfacher Sprache abzufragen und relevante Einträge aufzudecken, selbst wenn Sie sich nicht an genaue Schlüsselwörter erinnern.
Markdown- und Aufgabenunterstützung
Notizen mit vollem Markdown formatieren und Aufgaben-Checklisten einbetten, damit dasselbe Tool sowohl schnelle Erfassungen als auch strukturiertes Projekt-Tracking handhaben kann.
Öffentliche oder Private Notizen
Wählen Sie die Sichtbarkeit pro Notiz, sodass Sie eine private Wissensdatenbank pflegen können, während Sie Inhalte selektiv als Mikroblog ohne eine separate Plattform veröffentlichen.
Datenportabilität
Automatische Sicherungen und Import-/Export-Funktionalität gewährleisten, dass Ihre Notizen zugänglich und migrierbar bleiben, unabhängig von Plattformänderungen.
Warum Sie Blinko auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.