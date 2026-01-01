CVAT (Computer Vision Annotation Tool) ist eine browserbasierte Annotationsplattform, die speziell für die Beschriftung von Bildern, Videos und 3D-Punktwolken entwickelt wurde, die zum Trainieren von Computer-Vision-Modellen verwendet werden. Im Gegensatz zu allgemeinen Beschriftungs-Apps ist jede Funktion auf den Workflow von ML-Ingenieuren zugeschnitten: Keyframe-Interpolation für Videos, semi-automatische Segmentierung, modellgestützte Vorab-Beschriftung und Überprüfungs-/QA-Pipelines für verteilte Annotator-Teams.

Das Selbst-Hosting von CVAT auf Ihrem eigenen VPS hält Trainingsdatensätze, Rohbilder und Projektmetadaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sensible Daten auf ein SaaS eines Drittanbieters hochzuladen. Ursprünglich von Intel entwickelt und jetzt von CVAT.ai gepflegt, betreibt es Beschriftungspipelines bei Tausenden von Computer-Vision-Teams weltweit.