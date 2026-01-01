Raneto mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Markdown-gestÃ¼tztes Wissensdatenbank-Wiki fÃ¼r Node.js â€” dateibasierter Inhalt mit einem Ã¼bersichtlichen Browser-Reader und -Editor.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Raneto erstellen kÃ¶nnen
Raneto ist eine leichtgewichtige, quelloffene Wissensdatenbank, die auf Node.js basiert und einen Ordner mit Markdown-Dateien in eine saubere, durchsuchbare Dokumentationsseite verwandelt. Es gibt keine Datenbank zu verwalten â€“ Inhalte liegen als einfache
.md-Dateien in einem von Ihnen kontrollierten Verzeichnis vor, was Versionierung, Backups und das Erstellen mit Ihrem bevorzugten Editor unkompliziert macht. Der enthaltene Web-Editor ermÃ¶glicht die Bearbeitung im Browser fÃ¼r nicht-technische Benutzer, wÃ¤hrend Entwickler direkt in ihrem bevorzugten Markdown-Tool schreiben und Git die Versionsgeschichte verwalten lassen kÃ¶nnen.
Das Selbst-Hosting von Raneto auf einem VPS bietet Ihnen eine private Wissensdatenbank, die Sie vollstÃ¤ndig besitzen, ohne Anbieterbindung, ohne GebÃ¼hren pro Benutzerplatz und mit Inhalten, die als portable Dateien statt in einer proprietÃ¤ren Datenbank gespeichert sind.
Wichtige Funktionen von Raneto
Dateibasierter Inhalt
Artikel sind einfache Markdown-Dateien in einem Inhaltsverzeichnis â€“ versionieren Sie sie mit Git, sichern Sie sie mit rsync, bearbeiten Sie sie mit jedem beliebigen Tool.
Browser-Editor
Eingebauter Editor ermÃ¶glicht nicht-technischen Benutzern, Seiten direkt aus dem Browser zu aktualisieren, ohne das Dateisystem zu berÃ¼hren oder Git auszufÃ¼hren.
Volltextsuche
Eine schnelle In-Memory-Suche auf jeder Seite ermÃ¶glicht es Lesern, Inhalte sofort zu finden, ohne die Dokumentationsseite zu verlassen.
Kategoriehierarchie
Die Ordnerstruktur wird zum Navigationsbaum, mit benutzerdefinierter Sortierreihenfolge Ã¼ber Metadaten pro Ordner, sodass Ihre IA Ihren Inhalt widerspiegelt.
Anpassbares Layout
Tauschen oder erweitern Sie das Standard-Theme passend zu Ihrer Marke â€” Raneto-Themes sind einfache HTML-, CSS- und JS-Bundles.
Warum Sie Raneto auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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