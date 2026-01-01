Nextcloud mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Produktivitätssuite mit Dateisynchronisierung, kollaborativer Bearbeitung, Kalender und Videoanrufen — Ihre Daten, Ihre Infrastruktur.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Nextcloud
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Nextcloud erstellen können
Nextcloud ist eine umfassende Open-Source-Produktivitätsplattform, die Google Workspace und Dropbox mit Dateisynchronisation, Echtzeit-Dokumentenbearbeitung, Kalender, Kontakten, Videokonferenzen und vielem mehr ersetzt. Mit Desktop- und mobilen Clients für jede Plattform integriert es sich nahtlos in tägliche Arbeitsabläufe, während alle Daten auf Ihrem eigenen Server verbleiben.
Das Selbst-Hosting von Nextcloud auf Ihrem VPS eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, entfernt von Cloud-Anbietern auferlegte Speicherbeschränkungen und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wo sensible Dateien und Kommunikationen gespeichert werden – entscheidend für Teams mit Compliance-Anforderungen oder Datenschutzbedenken.
Wichtige Funktionen von Nextcloud
Dateisynchronisierung und -freigabe
Synchronisieren Sie Dateien auf all Ihren Geräten mit Desktop- und mobilen Apps und teilen Sie sie mit Kollegen oder Kunden über passwortgeschützte, ablaufende Links.
Kollaborative Dokumentenbearbeitung
Bearbeiten Sie Dokumente, Tabellen und Präsentationen in Echtzeit mit OnlyOffice- oder Collabora-Integration — kein Microsoft 365-Abonnement erforderlich.
Kalender und Kontakte
Verwalten Sie Kalender und Kontakte mit voller CalDAV/CardDAV-Unterstützung, die nativ mit iOS-, Android-, macOS- und Windows-Clients synchronisiert werden.
Videoanrufe und Chat
Nextcloud Talk bietet Ende-zu-Ende-verschlüsselte Videoanrufe und Team-Messaging direkt in Ihrer Nextcloud-Instanz, ohne dass ein Drittanbieterdienst erforderlich ist.
App-Ökosystem
Erweitern Sie die Funktionalität mit über 300 Apps aus dem Nextcloud App Store, die alles von E-Mail über Projektmanagement bis hin zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abdecken.
Warum Sie Nextcloud auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.