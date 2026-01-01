Nextcloud ist eine umfassende Open-Source-Produktivitätsplattform, die Google Workspace und Dropbox mit Dateisynchronisation, Echtzeit-Dokumentenbearbeitung, Kalender, Kontakten, Videokonferenzen und vielem mehr ersetzt. Mit Desktop- und mobilen Clients für jede Plattform integriert es sich nahtlos in tägliche Arbeitsabläufe, während alle Daten auf Ihrem eigenen Server verbleiben.

Das Selbst-Hosting von Nextcloud auf Ihrem VPS eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, entfernt von Cloud-Anbietern auferlegte Speicherbeschränkungen und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wo sensible Dateien und Kommunikationen gespeichert werden – entscheidend für Teams mit Compliance-Anforderungen oder Datenschutzbedenken.