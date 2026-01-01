Rotki in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Krypto-Portfolio-Tracker, der alle Daten lokal verarbeitet, wodurch Ihre Finanzinformationen vollständig privat bleiben.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Rotki
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rotki erstellen können
Rotki ist ein Open-Source-Portfolio-Tracker, Analyse- und Steuerreporting-Tool, das auf einem einzigen Prinzip basiert: Ihre Finanzdaten verlassen niemals Ihren Rechner. Im Gegensatz zu zentralisierten Portfolio-Apps, die Bestände über Börsen und Wallets auf ihren Servern aggregieren, läuft Rotki lokal und verarbeitet alles auf Ihrem eigenen VPS – keine Konten, keine Datenfreigabe, kein Sicherheitsrisiko.
Es verbindet sich mit Binance, Coinbase, Kraken und Dutzenden anderer Börsen über schreibgeschützte API-Schlüssel, verfolgt Ethereum- und Bitcoin-Wallets und überwacht DeFi-Positionen in Protokollen wie Aave und Uniswap. Self-Hosting ermöglicht Ihnen den dauerhaften Zugriff von jedem Gerät aus, ohne sensible API-Schlüssel an Dritte weiterzugeben.
Wichtige Funktionen von Rotki
Lokale Datenverarbeitung
Alle Portfoliodaten werden auf Ihrem eigenen Server verarbeitet — nichts wird an externe Dienste gesendet, wodurch das Risiko von Finanzdatenlecks eliminiert wird.
Mehrfachbörsen-Tracking
Verbindet sich mit Binance, Coinbase, Kraken und vielen anderen Börsen über schreibgeschützte API-Schlüssel für eine einheitliche Portfolioansicht.
DeFi Protokoll Support
Erkennt automatisch Positionen in Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO und anderen DeFi-Protokollen, einschließlich Renditen und Belohnungen.
Steuerberichtserstellung
Erstellt detaillierte Berichte über Trades, Einkommen und steuerpflichtige Ereignisse, formatiert für Buchhalter oder den Import in Steuersoftware.
Blockchain-Überwachung
Verfolgt Ethereum-Adressen mit allen ERC-20-Tokens, Bitcoin-Adressen und NFT-Beständen mit Echtzeitbewertung.
Warum Sie Rotki auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.