Rotki ist ein Open-Source-Portfolio-Tracker, Analyse- und Steuerreporting-Tool, das auf einem einzigen Prinzip basiert: Ihre Finanzdaten verlassen niemals Ihren Rechner. Im Gegensatz zu zentralisierten Portfolio-Apps, die Bestände über Börsen und Wallets auf ihren Servern aggregieren, läuft Rotki lokal und verarbeitet alles auf Ihrem eigenen VPS – keine Konten, keine Datenfreigabe, kein Sicherheitsrisiko.

Es verbindet sich mit Binance, Coinbase, Kraken und Dutzenden anderer Börsen über schreibgeschützte API-Schlüssel, verfolgt Ethereum- und Bitcoin-Wallets und überwacht DeFi-Positionen in Protokollen wie Aave und Uniswap. Self-Hosting ermöglicht Ihnen den dauerhaften Zugriff von jedem Gerät aus, ohne sensible API-Schlüssel an Dritte weiterzugeben.