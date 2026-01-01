BroadcastChannel mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Verwandeln Sie jeden öffentlichen Telegram-Kanal in einen SEO-freundlichen Microblog mit null Client-JavaScript und automatischen RSS-Feeds.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit BroadcastChannel erstellen können
BroadcastChannel ist eine quelloffene, von Astro betriebene Plattform, die öffentliche Telegram-Kanäle in voll ausgestattete Microblogs umwandelt. Anstatt ein traditionelles CMS zu pflegen, schreiben Sie Beiträge in Telegram, und BroadcastChannel generiert eine schnelle, SEO-optimierte Website, die Ihr Publikum durchsuchen kann. Jede Nachricht wird zu einer Seite mit den richtigen Metadaten, einer Sitemap und dualen RSS-Feeds in XML- und JSON-Formaten für Feed-Reader und Content-Aggregatoren.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine benutzerdefinierte Domain und die volle Kontrolle über Ihre veröffentlichten Inhalte, ohne von Vercel, Cloudflare Pages oder einer anderen Drittanbieter-Hosting-Plattform abhängig zu sein. Die resultierende Website sendet kein JavaScript an den Browser – schnell bei jeder Verbindung und sehr suchmaschinenfreundlich.
Wichtige Funktionen von BroadcastChannel
Telegram als CMS
Schreiben Sie Beiträge in Telegram wie gewohnt — BroadcastChannel ruft sie ab und veröffentlicht sie automatisch auf Ihrer Website, ohne zusätzliche Schritte.
Zero Client JavaScript
Seiten werden vollständig serverseitig gerendert, ohne dass JavaScript an den Browser gesendet wird, was schnelle Ladezeiten und starke SEO-Werte ermöglicht.
Integrierte RSS-Feeds
Jeder Blog erhält automatisch XML- und JSON-RSS-Feeds, damit Leser über jeden Feed-Aggregator oder jede Reader-App abonnieren können.
SEO und Sitemaps
Automatisch generierte Sitemaps, saubere URLs und korrekte Meta-Tags machen Ihre Inhalte vom ersten Tag an über Suchmaschinen auffindbar.
Integration sozialer Links
Verknüpfen Sie Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- und Discord-Profile über die Seitennavigation, ohne eigenen Code schreiben zu müssen.
Warum Sie BroadcastChannel auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.