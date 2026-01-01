PrivateBin mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Zero-Knowledge-verschlüsselter Pastebin, bei dem der Server Ihre Inhalte niemals sieht — die gesamte Ver- und Entschlüsselung findet vollständig im Browser statt.
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Was Sie mit PrivateBin erstellen können
PrivateBin ist ein minimalistisches Open-Source-Pastebin, bei dem Inhalte mit 256-Bit AES-GCM direkt im Browser verschlüsselt werden, bevor sie den Server erreichen. Der Entschlüsselungsschlüssel befindet sich nur im URL-Fragment, das Browser niemals an den Server senden – was bedeutet, dass nicht einmal der Serverbetreiber lesen kann, was Sie teilen. Mit über 8.000 GitHub-Sternen ist es eines der vertrauenswürdigsten Zero-Knowledge-Sharing-Tools, die verfügbar sind.
Das Selbst-Hosting von PrivateBin auf Ihrem VPS hält Ihre Sharing-Infrastruktur vollständig privat – kein Drittanbieterdienst sieht Ihre Pastes – und der leichtgewichtige Alpine-Container benötigt minimale Ressourcen, während er Ihnen die volle Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien, Dateigrößenbeschränkungen und den Zugriff gibt.
Wichtige Funktionen von PrivateBin
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Die 256-Bit AES-GCM-Verschlüsselung läuft vollständig im Browser ab, sodass der Server nur Chiffretext speichert und niemals auf Ihre Klartextinhalte zugreifen kann.
Nach dem Lesen verbrennen
Einmalige Pastes werden nach dem ersten Aufruf automatisch gelöscht, wodurch sie sich ideal zum Teilen von Passwörtern, Tokens oder anderen Geheimnissen eignen, die nicht dauerhaft gespeichert werden sollen.
Passwortschutz
Fügen Sie ein optionales Passwort zusätzlich zum URL-basierten Schlüssel hinzu, um eine zweite Ebene der Zugriffskontrolle für besonders sensible Einfügungen zu schaffen.
Syntaxhervorhebung
Über 200 Programmiersprachen-Themes erleichtern das Teilen und Überprüfen von Code-Snippets mit lesbarer Formatierung und farbcodierter Syntax.
Keine Registrierung erforderlich
Jeder mit dem Link kann einen Paste sofort lesen – keine Registrierung, kein Tracking und keine Benutzerdaten, die vom Server gesammelt oder gespeichert werden.
Warum Sie PrivateBin auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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